Toyota Prius PHEV No.008 ---- 車門把手設計與 Smart Entry 車門啟閉系統

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全新世代 Toyota Prius PHEV 雙車型皆標準配備 Smart Entry 車門啟閉系統，同時依然設有傳統鑰匙插口，以免碰上不時之需。全新世代 Toyota Prius PHEV 所標配的 Smart Entry 車門啟閉系統讓駕駛無需拿出鑰匙就能完成開門/鎖門的動作，拉開車門把手就能夠解鎖，而上鎖則需要觸摸把手上的感應開關 (前門兩側都配有感應裝置)。同時進入車內搭配 Push Start 引擎啟閉系統，不必進行插入/旋轉鑰匙的方式來發動車輛，大幅度提高生活上的便利性。
車主依然可透過鑰匙上的按鍵來啟閉車門鎖。
駕駛無需拿出鑰匙就能完成開門/鎖門的動作，拉開車門把手就能夠解鎖。
上鎖則需要觸摸把手上的感應開關 (前門兩側都配有感應裝置)。本次大改款最引人入勝的特點之一就在於後排車門把手採用隱藏式設計，除了讓整體轎跑風格更加凸顯外，把手內側有電子開關，輕按即可開啟車門。為了避免意外發生，在旁邊也設置了較傳統的開門按鈕，以拇指深壓後即可開啟車門。
本次大改款最引人入勝的特點之一就在於後排車門把手採用隱藏式設計，讓整體轎跑風格更加凸顯。
把手內側有電子開關，輕按即可開啟車門。
設置傳統的開門按鈕，以拇指深壓後即可開啟車門。另外在尾廂部分，旗艦以及柏金版本皆標準配置電動尾門 (附防夾功能)，啟閉僅需透過按壓單顆按鈕即可完成，同時設有關上後自動上鎖的功能鍵，亦可透過 Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙上的按鈕遙控解鎖，十分便利。
標準配置電動尾門 (附防夾功能)，啟閉僅需透過按壓單顆按鈕即可完成。
設有關上後自動上鎖的功能鍵，亦可透過 Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙上的按鈕遙控解鎖。在油耗表現上，目前 Prius PHEV 多處於市區短途通勤使用，自 7/18 以來加滿油後，還尚未需要加油，大部分都是日常上班使用，到公司後會充電，偶爾長途電量不夠才會啟動 Hybrid 行駛，編輯部亦駕駛此車作為試駕影片動態拍攝之用，至今里程累積約為 1,910 公里。