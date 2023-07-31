壓力爆表全身酸痛！　「三明治族」體能比實際年齡老

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「能按照自己想法過生活」同意度平均為6.67分 (滿分10分)
| 20世代
| 30世代
| 40世代
| 50世代
| 6.35
| 6.59
| 6.72
| 6.78
三明治族的四大煩惱
| 個人(83%)
| 子女相關(82%)
| 父母/長輩相關(74%)
| 家庭(68%)
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至於三明治族認同最重要的三件事，依序是身體健康（76%）、良好的家庭關係（67%）、金錢上的安全感（51%）。主辦單位提醒三明治族「先照顧好自己才能照顧好家人」，例如透過數位健康醫療平台「醫聯網」提供癌症篩檢及健康管理、線上醫師諮詢、醫療第二意見、照護媒合；或是定期進行眼睛健檢、心理師諮詢服務、無障礙接送、沉浸式保障需求分析工具、退休計算網站、為三明治族配對專屬顧問的需求分析媒合平台等，全方位陪伴三明治族迎接人生不同階段。
保誠人壽三明治族大調查摘要
調查背景：
量化調查：透過網路問卷訪問20-59歲居於台灣（排除東部及離島地區）、須承擔小孩及父母的撫養責任或開銷、有固定收入之男女，主樣本數為1,000（95%信心水準之下，抽樣誤差+/-3.10%）。
焦點對談：目標調查族群為20-59歲居於大台北、須承擔小孩及父母的撫養責任或開銷、有固定收入之男女，以20世代、30世代、40世代及50世代分組參與深度訪談。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58643
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