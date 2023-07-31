必勝客16吋《進擊的巨人》臉孔比薩是真的！業者證實聯名開賣日期

壓力爆表全身酸痛！　「三明治族」體能比實際年齡老

壓力爆表全身酸痛！　「三明治族」體能比實際年齡老
壓力爆表全身酸痛！　「三明治族」體能比實際年齡老

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】在台灣有逾8成的家庭註，都是上有老下有小的「三明治」家庭，是台灣人口及經濟組成的重要支柱。根據壽險公司最新「三明治族大調查」，43%的三明治族認為目前的生活已超出能負荷之壓力，壓力大也使得身體出現警訊，包括易疲倦、肩頸痠痛、腰酸背痛，而且體能狀態比實際年齡更老！

我是廣告 請繼續往下閱讀
此調查含量化調查與焦點座談會兩大部分，透過360度的觀察深入了解三明治族對自己及家人的想望與擔憂。調查發現，三明治族對「能按照自己想法過生活」的同意度僅僅及格，只有6.67分（滿分為10分），而43%的三明治族認為目前的生活已超出能負荷之壓力，近5成的30世代、家庭月收入低於10萬者所感受之壓力高於相對族群。

「能按照自己想法過生活」同意度平均為6.67分 (滿分10分)

20世代

 30世代

 40世代

 50世代
6.35

 6.59

 6.72

 6.78

三明治族的四大煩惱

個人(83%)

 子女相關(82%)

 父母/長輩相關(74%)

 家庭(68%)
  • 工作壓力(39%)
  • 運動機會較(34%)
  • 自身健康問題(34%)
  • 子女教養問題(43%)
  • 需負擔子女的教育開銷(36%)
  • 子女健康問題(28%)
  • 父母/長輩的健康問題(43%)
  • 父母/長輩的照護問題(31%)
  • 與父母/長輩相處時間較短(22%)
  • 身為家中經濟支柱壓力(33%)
  • 家庭開銷大，無法儲蓄(28%)
  • 居家清潔/打理(27%)
壓力大使得身體出現警訊，包括疲倦、肩頸痠痛、腰酸背痛最常見，其他還有眼睛乾澀痠痛、失眠、排便不順、手麻腳麻、近視度數增加、容易感到喘與呼吸不順、胸悶、暈眩。三明治族心理上的壓力，會影響到他們身體的狀況，尤其在容易疲倦、失眠等方面，體能狀態也比實際年齡老2.5歲。尤其30及40世代在焦點訪談中反映，因生活壓力繁重影響身體健康的感受更為明顯。

至於三明治族認同最重要的三件事，依序是身體健康（76%）、良好的家庭關係（67%）、金錢上的安全感（51%）。主辦單位提醒三明治族「先照顧好自己才能照顧好家人」，例如透過數位健康醫療平台「醫聯網」提供癌症篩檢及健康管理、線上醫師諮詢、醫療第二意見、照護媒合；或是定期進行眼睛健檢、心理師諮詢服務、無障礙接送、沉浸式保障需求分析工具、退休計算網站、為三明治族配對專屬顧問的需求分析媒合平台等，全方位陪伴三明治族迎接人生不同階段。


保誠人壽三明治族大調查摘要

調查背景：

量化調查：透過網路問卷訪問20-59歲居於台灣（排除東部及離島地區）、須承擔小孩及父母的撫養責任或開銷、有固定收入之男女，主樣本數為1,000（95%信心水準之下，抽樣誤差+/-3.10%）。

焦點對談：目標調查族群為20-59歲居於大台北、須承擔小孩及父母的撫養責任或開銷、有固定收入之男女，以20世代、30世代、40世代及50世代分組參與深度訪談。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58643

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

擬放寬居家使用嗎啡、抗生素等管制藥！薛瑞元：最快明年就試辦

日頭赤炎炎！熱傷害就醫數多1.6倍　防暑4大招、APP「熱預警」農民必知

類熱浪來潮，高溫多流汗就是代謝好、容易瘦？中醫指出夏日減重 4 迷思

肝火旺不等於肝指數升高　中醫師詳解肝病

我是廣告 請繼續往下閱讀