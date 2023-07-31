再創次世代電動車新契機 MIH 開放電動車聯盟與 BlackBerry 簽署合作備忘錄
7Car 小七車觀點
MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 今日 (7/31) 選於台北南港展覽館一館 MIH EV 研發院舉辦「MIH 聯盟與 BlackBerry 的 MOU 簽署儀式暨媒體分享會」，執行長鄭顯聰以及 BlackBerry 物聯網總裁 Mattias Eriksson 親臨現場，共同簽署合作備忘錄，聯盟開發的系列車款可望採用 BlackBerry® QNX® 即時操作系統與一系列 BlackBerry 軟體及服務，為下一代電動車、自動駕駛和移動服務應用開發創下全新里程碑。
MIH 開放電動車聯盟執行長 鄭顯聰以及 BlackBerry 物聯網總裁 Mattias Eriksson 合影。本次 MIH 與 BlackBerry 簽署 MOU，BlackBerry 將授權 MIH 開放電動車聯盟使用 BlackBerry QNX 系列產品以及雲端 AI 平台 BlackBerry IVY，包括 QNX 軟體開發平台、QNX 中介軟體技術、以及用於系統級整合、性能優化和解決方案驗證的專業工程服務，透過 BlackBerry 的軟體解決方案，讓 MIH 車款的軟體平台更加多元。
同時，MIH 開放電動車聯盟宣布打造主攻 B2B2C 市場的 MIH 系列車款，包括三人座小車 Project X 以及商用車 (如卡車、貨車) 的開發計畫。為了讓外界進一步了解，將在今年 10 月份的 Japan Mobility Show 上展示 Project X Demo Car 實體車，更將首度揭露整合三大核心：電動商用車、車隊管理、能源及碳管理的智慧運輸平台。
人工智慧正推動整體汽車產業的變革、軟體定義汽車也逐步翻轉汽車駕駛體驗。MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 如今將與全球智慧安全軟體及服務領導品牌 BlackBerry 攜手合作，持續拓展電動車產業發展腳步。