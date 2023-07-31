8旬嬤大腿麻痛無法走竟是椎間盤突出　「微創脊椎內視鏡手術」一天出院

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切除椎間盤突出 微創脊椎內視鏡治療阿嬤大半年來感受到右大腿麻痛，日前半夜上廁所，痛到跌坐在地無法爬起，接著走路越來越困難，也無法久站，就醫後，雖然找出病因，但感覺脊椎開刀很恐怖，既怕麻醉後不再醒來，又怕手術傷及神經，下半身癱瘓，陷入交戰。
賴肇主任康說明，從核磁共振可看出阿嬤腰椎第3至4節椎間盤突出，嚴重壓迫到神經，引發疼痛，必須手術介入才能改善症狀。而「微創脊椎內視鏡手術」最大的特點是不必全身麻醉，傷口小，復原快，住院僅需1至3天，術後可自由活動，立即恢復日常生活，成為不少病人的選擇。
微創內視鏡 傷口小復原快賴肇康主任指出，微創內視鏡手術是由內視鏡直達病灶，在清晰且放大的影像下切除壓迫神經的椎間盤，安全有效，只要局部麻醉，患者是清醒的，手術時間只要1小時，組織破壞小，出血少，傷口小於1公分，幾乎不用再復健，3天內即可出院。適用於特定病患，不限定老人家，年輕人也很適合。
賴肇康主任比較過去傳統手術必須全身麻醉，傷口5至10公分，住院7至10天，還要復健幾個月；微創顯微鏡手術也是要全身麻醉，傷口2至3公分，住院4至6天，也要復健約1個月。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58661
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