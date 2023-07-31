特企／炎夏38度！思樂冰王者強勢回歸　50億冰品市場掀新旋風

近四十年前，台灣的7-11在1986年首度引進「思樂冰」，在當年掀起全民瘋狂。不論小學生、國高中生、大學生或上班族，幾乎每到夏天都會搶著買一杯思樂冰，讓它成為了年代的代表性夏日飲料。隨著時間的流逝，當初的思樂冰消費者已步入四、五十歲，而近年來冰品市場主流轉向霜淇淋。然而，2023年5月，思樂冰正式宣告回歸台灣市場，並於台北市信義區東興路的7-11門市重新啟用。這個消息引起網友們熱烈的討論，並在社群媒體掀起話題。
一個名為「7-11 小七好物OPEN真心話」的活動中，網友被問及「誰才是便利商店冰品霸主，為什麼？」結果驚人，整整94%的網友選擇了思樂冰，只有6%選擇了霜淇淋。思樂冰毫無疑問地獲得了冰品霸主的頭銜，許多網友紛紛留言表示他們選擇思樂冰是因為這款冰品充滿著夏日的回憶與情感，並形容它是「我夏天的回憶！」、「回憶無價！」以及「小時候超愛喝」。當然，還有不少網友強調思樂冰能有效解渴消暑，這也是他們投票支持它的原因。
7-11在回歸思樂冰時並不僅僅推出經典「可口可樂口」口味，還新增清爽的「芬達綠茶風味」思樂冰，為顧客帶來更多選擇。5月初，這些新品在測試階段每日僅限量販售30杯，據點也有限。不過，隨著7月初的來臨，7-11已擴大了思樂冰的銷售範圍和數量，讓更多地方的消費者品嘗到這份懷舊的滋味。
思樂冰的強勢回歸不僅為80、90後的學生們帶來美好的夏日回憶，也讓00後的新生代年輕人有機會品嚐這份經典。除了霜淇淋，思樂冰成為消費者另一不可錯過的冰品選擇。
思樂冰的回歸，讓台灣的夏日更顯甜蜜，成為消暑解渴的最佳選擇。隨著這股熱潮席捲全台，50億冰品市場將再掀新旋風！目前，「7-11 小七好物OPEN真心話社團」正舉辦慶祝突破10萬人參與的活動，參加者有機會抽取最高1,000元的大獎！活動網址
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