提供全天候、全車種、全速域的測試驗證服務　全臺首座全天候高速自駕實車驗證測試場域開工動土

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經濟部技術處處長邱求慧(左3)、車輛中心董事長王正健(右3)「全天候高速自駕實車驗測場域」透過嚴格的全天候測試，驗證全車種 (中型/大型) 自駕車在多種嚴峻氣候的考驗下，於隧道、高架橋等行車情境下高速行駛的安全度與穩定度。在降雨部分，每小時降雨量可達到 100 毫米以上，實現中央氣象局所訂定超大豪雨等級，車速最快可達時速 110 公里，讓各型車輛可於長 200 公尺的隧道內，進行雙向測試，不論在測試車速、降雨量及降雨涵蓋率的設計，均參考日本 JARI、德國 CARISSMA 等國際專業機構建置。在 3D 高架道路驗證測試場域，可測試智慧車輛於匝道的匯入匯出情境，及在高架橋與橋下道路供雙層巴士等大型車輛的 GPS 訊號遮蔽測試。
及與會貴賓親自主持全臺首座全天候高速自駕實車驗證測試場域開工 動土典禮。
全天候高速自駕實車驗證測試場域可提供全球最高規格之超大豪雨天候條件，讓各型車輛在長 200 公
尺的隧道內進行時速 110 公里測試。
全臺首創 3D 高架道路驗證測試場域，本次活動亦進行「智慧座艙實驗室」環境測試參訪導覽，提供電動車動力系統與智慧座艙等關鍵系統驗證設備，並據國際標準或規範來驗證智慧座艙產品組件，如玻璃顯示器及電池在極度高低溫度及溫差急遽變化下的功能性與穩定性。
可測試智慧車輛於匝道的匯入匯出情境， 及在高架橋與橋下道路各種車輛的 GPS 訊號遮蔽測試。
國際級的智慧車電驗證環境包括智慧座艙、全球車輛產業朝智慧化發展，臺灣的車輛電子產業憑藉自身優勢，已成為全球車廠智慧化升級的重要夥伴。為協助產業競逐國際市場，經濟部運用科技專案補助，參考德、日等先進國家經驗，建置符合國際最高標準之實車測試場域與先進設備，加速產業技術升級，也讓國內業者產品可快速對應國際車廠廠規，進而達成商品化的目標。
多合一動力驅控系統等驗證設備及自駕車場域， 預期可執行千次以上測試案並創造超過百億以上產值。
經濟部技術處處長邱求慧。