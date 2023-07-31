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恐慌發作時往往會在很短時間內就到最高峰，而不是逐漸升高的狀況，北市聯合醫院松德院區精神科主治醫師邱震寰說：「突然一股強烈的恐懼或強烈的不舒服，在幾分鐘之內達到高峰，感受到心臟怦怦醫直跳。」恐慌症常見有會有以下表現及症狀：
- 心跳加快
- 流很多汗
- 發抖
- 呼吸很急、喘不過氣
- 胸悶
- 噁心
- 肚子不舒服
- 發寒
- 發熱
- 頭腦昏沉、快暈倒
恐慌症發作怎麼辦？
往往恐慌發作，不只患者非常害怕，連一旁的親友也會手足無措，大多數個案在恐慌發作時會到急診尋求幫忙，到了急診之後症狀有時會自己結束，有時醫師會使用藥物協助，但都不會持續太久就可以緩解。
邱震寰說：「通常做一些檢查，檢查結果也都是正常的，或是輕微異常，無法解釋這麼厲害的症狀表現。如果沒有想到這個診斷，有些個案會被轉介到其他科，做進一步的檢查，或是開始漫長的就醫過程，而無法盡早開始精神科的治療。」
擔憂恐慌症發作！與日常生活產生「錯誤連結」
到底為什麼會有「恐慌症」，這個疾病又是什麼呢？邱震寰解釋：「出現反覆非預期性恐慌發作，發作症狀會讓個案非常害怕，對自己的身體失去信心，甚至有失控、死亡疑慮，開始持續擔心症狀的發作，恐慌症就是一直擔心恐慌發作以及因此帶來各種焦慮的疾病。」
臨床醫師最擔心，個案會將症狀發作時相關的環境狀況，與恐慌發作產生錯誤連結。例如發作正好在較小空間，患者就因此不敢搭乘大眾運輸、計程車、飛機等，有些只要心跳稍微上升，在上下樓梯、稍微運動時就覺得恐慌快要發作。
甚至因為發作時有喘不過氣的感覺，邱震寰強調：「也有個案出現，只要衣服穿緊一點就覺得會發作，各式各樣的奇特連結和禁忌，造成生活上的極度不便甚至重大失能，這才是恐慌症嚴重的地方！」
「藥物治療＋行為治療」效果更好！
恐慌症的治療重點，不僅是讓恐慌發作減少或消失，更重要的是要把這些奇特連結或禁忌破除掉，臨床上一些藥物可以有效降低焦慮，減少恐慌發作。
發作次數少了，個案對發作的擔心當然也會減少，想要徹底破除掉上無謂恐懼，還可以加入認知行為治療的概念，解釋焦慮的身體現象和心理原理，一方面有系統性協助個案逐步面對害怕擔心的事物，達到破除錯誤連結的目的，其實穩定照著醫師醫囑，藉由藥物和認知行為治療概念搭配起來，患者也都能重拾正常的生活。
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 呼吸困難、爆汗竟是「恐慌症」！避免發作醫師教破除無謂恐懼