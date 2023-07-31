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失智長者最常見「3偷妄想」 這樣做防人倫悲劇

失智長者最常見「3偷妄想」 這樣做防人倫悲劇
失智長者最常見「3偷妄想」 這樣做防人倫悲劇

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】有位92歲老翁，因為懷疑77歲的妻子另結新歡，遂持獵槍向妻子射擊，造成妻子中彈送醫。網路上紛紛議論夫妻口角失和的危險性，但臺北市立聯合醫院松德院區的一般精神科主治醫師鄭勝允則提醒，社會大眾應該注意的是失智症長者的三偷妄想。

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認識三偷妄想　失智症的徵兆

鄭勝允醫師解釋，三偷妄想是失智長者相當常見的三種妄想，分別是配偶「偷」人、外傭「偷」錢、媳婦「偷」珠寶。因為剛好都有個「偷」字，所以有人將其並稱為三偷妄想，衛教演講時也方便台下的聽眾加深印象。失智症患者在認知功能退化到中期時會開始出現判斷力不佳、記憶力差、情緒失控的情況，加上主要照顧者通常都是配偶、外傭或是媳婦，偏偏這三者又是家中最弱勢的成員，失智症患者容易針對這三者產生妄想。

因為這些妄想都是的確有可能發生的事情，所以其他家族成員往往「清官難斷家務事」，造成配偶、外傭、媳婦的委屈。社會上往往有許多家庭不睦，便是因為沒有發現三偷妄想，導致後續一連串的誤會與傷害，就有如鄉土劇裡的劇情一般。

辨識三偷妄想　專業治療是上策

鄭勝允醫師表示，除了病人可能會有記憶力缺損或其他能力下降外，通常可以由一個關鍵問題來做判斷，也就是問患者「你是如何發現這件事情的？」因為妄想並非事實，一切都是失智症患者的臆測，但其邏輯推理能力卻有所缺損，所以在闡述事件發生經過時往往會缺乏推理過程，或是推理過程出現許多不合理之處，此時他人就可以合理判斷此為失智症的三偷妄想。

鄭勝允醫師提醒，非藥物治療效果有時較有限，試著向患者講道理常會「秀才遇到兵，有理說不清」，有時反而更加激怒患者。因此，建議家屬應該帶患者至老年精神科就醫，在醫師評估下可以用藥物幫助，三偷妄想才會可能比較緩解，進而讓患者以及家庭成員都更加安全有保障。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58659

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