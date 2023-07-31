在家正常、一到醫院就飆高　「白袍高血壓」問題出在哪？　

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根據衛福部111年國人十大死因統計顯示，心臟疾病、腦血管疾病（中風）、及高血壓三大血管相關疾病，分別高居國人10大死因的第2、第5及第7名，其中高血壓致死年增率增加10.6%。王宗道表示，心臟疾病、腦血管疾病、高血壓息息相關，三者加起來的危害不亞於癌症，然而血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此容易被忽視，許多民眾中風發作後才驚覺自己早已有高血壓。
量測高血壓722原則
- 1週量7天
- 1天量2次（早上起床與晚上睡前）
- 每回量2次，間隔一分鐘
量血壓正確姿勢舒適地坐著，讓背部和手臂有穩定支撐，並伸直背部。
脈壓帶中心點與心臟同高（大約為乳頭位置）。
雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止不說話。
對應不同的生活方式，3種血壓計類型怎麼挑？
- 手臂式（隧道型）
- 手臂式（綁帶型）
- 手腕式
國建署提醒，如果血壓範圍在120/80-130/80 mmHg之間，建議應立即改善生活型態，包括戒菸酒、減重、規律運動、養成低鹽、少油、多蔬果之健康飲食型態與習慣，並尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。若您血壓超過130/80 mmHg，建議應與醫師討論是否需要進一步治療，以避免後續心臟病或中風發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58645
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