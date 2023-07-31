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在家正常、一到醫院就飆高　「白袍高血壓」問題出在哪？　

在家正常、一到醫院就飆高　「白袍高血壓」問題出在哪？　
在家正常、一到醫院就飆高　「白袍高血壓」問題出在哪？　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】明明在家量血壓都正常，但到了醫院血壓就不正常了，就是哪裡出問題呢？台大醫院整合醫學科主任、台灣高血壓學會名譽理事王宗道表示，所謂的「白袍高血壓」就是民眾到醫院時產生緊張情緒，造成暫時性的高血壓。針對這種狀況，根據2022年中華民國心臟學會暨台灣高血壓學會發表之高血壓指引，以家庭血壓值作為高血壓診斷與控制治療標準，每日進行居家測量可隨時檢測正確數值，高於130/80mmHg即是高血壓。

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衛生福利部國民健康署指出，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，也是目前全球疾病負擔（global burden of disease）排名的首位。血壓是指血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力，受年齡、運動、肥胖抽菸等因素影響。

根據衛福部111年國人十大死因統計顯示，心臟疾病、腦血管疾病（中風）、及高血壓三大血管相關疾病，分別高居國人10大死因的第2、第5及第7名，其中高血壓致死年增率增加10.6%。王宗道表示，心臟疾病、腦血管疾病、高血壓息息相關，三者加起來的危害不亞於癌症，然而血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此容易被忽視，許多民眾中風發作後才驚覺自己早已有高血壓。

量測高血壓722原則

  • 1週量7天
  • 1天量2次（早上起床與晚上睡前）
  • 每回量2次，間隔一分鐘

量血壓正確姿勢

舒適地坐著，讓背部和手臂有穩定支撐，並伸直背部。

脈壓帶中心點與心臟同高（大約為乳頭位置）。

雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止不說話。

對應不同的生活方式，3種血壓計類型怎麼挑？

  • 手臂式（隧道型）
屬於全自動型血壓計，只需要將手臂放入儀器隧道，按下測量鍵，即可輕鬆量測。通常屬於醫用等級。

  • 手臂式（綁帶型）
醫師推薦的居家測量方式，測量不易產生誤差。使用方式是將壓脈帶捲繞手臂進行量測，體積適中、收納也方便，適合一般民眾居家量測使用。

  • 手腕式
將機器套在手腕上進行量測，大小宛如手錶，體積最輕巧，外出攜帶也方便，適合出差、旅遊等長時間外出的族群使用。

國建署提醒，如果血壓範圍在120/80-130/80 mmHg之間，建議應立即改善生活型態，包括戒菸酒、減重、規律運動、養成低鹽、少油、多蔬果之健康飲食型態與習慣，並尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。若您血壓超過130/80 mmHg，建議應與醫師討論是否需要進一步治療，以避免後續心臟病或中風發生。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58645

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