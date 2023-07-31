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老人易脫水，怎麼喝才健康？正確補水7原則：適量、適時、適溫

老人易脫水，怎麼喝才健康？正確補水7原則：適量、適時、適溫
老人易脫水，怎麼喝才健康？正確補水7原則：適量、適時、適溫

每日健康-每日都做得到的健康

隨著年齡的增長，老年人的身體機能逐漸衰退，身體的水分含量逐漸減少，容易出現脫水現象。醫師提醒長者，喝水是保持健康的重要環節，老人脫水可能會導致腎臟功能受損、尿路感染、便秘、頭暈、虛弱、認知障礙等問題。但喝水方式也需要注意，適量、適時、適溫的喝水方式能夠幫助身體保持水分平衡，維持健康。

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中國醫藥大學附設醫院台北分院胸腔內科主治醫師蘇維鈞在臉書粉專《蘇爸的肺腑聊天室》發文說明，老年人的飲水需求和方式與年輕人有所不同。正確的飲水方式可以幫助老年人維持良好的身體狀態，預防許多疾病的發生。此外，老年人的身體對水分的吸收能力也會減弱，需要多喝水才能保持身體的水分平衡。

另外蘇維鈞提醒，老年人常常需要服用藥物，而藥物的代謝需要足夠的水分，否則可能會對身體產生不良影響。因此他提出以下長者正確喝水7原則：



1. 均勻分配：

每天均勻分配喝水量，不要等到口渴時再喝水，要避免長時間不喝水或一次喝太多、盡量避免在睡前大量飲水，以免影響睡眠品質；可以使用提醒工具，例如設置定時器或手機提醒，以確保規律地喝水。

2. 注意水溫：

不要喝太冷或太熱的水，最好是室溫或微溫的水。

3. 適量飲用：

喝水要適量，不要過量或過少，每天建議喝8杯水（約1.5至2升），但老年人可能因為生理原因，例如尿液濃縮、腎臟功能下降或服用利尿劑等，需要增加水的攝取量，具體飲用量需要根據個人情況而定。

4. 選擇適合的水：

最好喝純水，避免飲用太多含糖或添加劑的飲料或過量攝取咖啡因和酒精。建議老年人在喝水的同時，可以適量補充含有鈉、鉀等電解質的飲品。如果有特殊的醫學需求，則應遵從醫生的指示。

5. 注意喝水時間：

在飯前半小時或飯後1小時喝水，可以提供身體所需的水分，同時幫助控制進食過量。

6. 注意氣候和活動水分需求：

在炎熱的天氣或進行體力活動時，容易出汗和脫水，因此應該增加水分攝取量。

7. 注意身體狀況：

如果身體出現脫水症狀，例如口渴、頭暈、皮膚乾燥或尿液顏色深黃等，要及時補充水分。

本文經 蘇維鈞醫師  臉書粉專《蘇爸的肺腑聊天室》授權報導

 

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