老人易脫水，怎麼喝才健康？正確補水7原則：適量、適時、適溫

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另外蘇維鈞提醒，老年人常常需要服用藥物，而藥物的代謝需要足夠的水分，否則可能會對身體產生不良影響。因此他提出以下長者正確喝水7原則：
1. 均勻分配：
每天均勻分配喝水量，不要等到口渴時再喝水，要避免長時間不喝水或一次喝太多、盡量避免在睡前大量飲水，以免影響睡眠品質；可以使用提醒工具，例如設置定時器或手機提醒，以確保規律地喝水。
2. 注意水溫：
不要喝太冷或太熱的水，最好是室溫或微溫的水。
3. 適量飲用：
喝水要適量，不要過量或過少，每天建議喝8杯水（約1.5至2升），但老年人可能因為生理原因，例如尿液濃縮、腎臟功能下降或服用利尿劑等，需要增加水的攝取量，具體飲用量需要根據個人情況而定。
4. 選擇適合的水：
最好喝純水，避免飲用太多含糖或添加劑的飲料或過量攝取咖啡因和酒精。建議老年人在喝水的同時，可以適量補充含有鈉、鉀等電解質的飲品。如果有特殊的醫學需求，則應遵從醫生的指示。
5. 注意喝水時間：
在飯前半小時或飯後1小時喝水，可以提供身體所需的水分，同時幫助控制進食過量。
6. 注意氣候和活動水分需求：
在炎熱的天氣或進行體力活動時，容易出汗和脫水，因此應該增加水分攝取量。
7. 注意身體狀況：
如果身體出現脫水症狀，例如口渴、頭暈、皮膚乾燥或尿液顏色深黃等，要及時補充水分。
本文經 蘇維鈞醫師 臉書粉專《蘇爸的肺腑聊天室》授權報導
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