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完整承襲概念車設計 Mitsubishi 「NEW SUV」印尼搶先登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

由 Mitsubishi 主導開發的全新休旅車款將於 8 月 10 日首次亮相，該車將著重於東南亞市場，不過 Mitsubishi 近日則在印尼一次的特別活動當中展出了尚未正式命名的「NEW SUV」，其外型完整承襲 XFC Concept 的設計，未來將於 Krama Yudha 工廠進行量產，首批交車時間約在 2023 年 11 月開始。

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Mitsubishi 全新東協戰略車款「NEW SUV」搶先在印尼亮相。
此次登場的 Mitsubishi「NEW SUV」仍忠於概念車的設計，但迎合實際成本的考量仍有部分的變化，例如輪圈採用更小直徑的配置，並換上傳統的後視鏡和車門把手，以及重新設計的葉子板。但整體設計元素仍相當前衛，如車頭依舊保有 Y 形的 LED 頭燈組，以及極具肌肉感的線條輪廓。車身尺碼部分原廠也公布其長為 4,390mm、寬 1,810mm、高 1,660mm，並具備 222mm 的車身離地高度。

Mitsubishi「NEW SUV」完整承襲 XFC Concept 的設計
雖然新車尚未透露名稱，但從展會上投射的“New Xcitement”和大 X 字樣均暗示新車將採用與 Xpander 相同的命名邏輯。

車內方面目前官方未公布，但已表示新車具有相當充足的乘坐空間與後行李廂空間，並將搭載全新的人機介面，加入在概念車上具備的大型液晶儀表版以及多媒體系統，同時車上也將配有 Yamaha 新開發的 Dynamic Sound Yamaha Premium 音響系統，能夠根據車速自動調整音量，亦可在車輛應對崎嶇道路時主動變化低音和中高音設置。

動力上已確認採用 1.5 升汽油引擎搭配 CVT 無段變速系統。有關 Mitsubishi「NEW SUV」完整資訊官方將於 8 月 10 日在 2023 年 Gaikindo 印尼國際汽車展 (GIIAS) 上公佈，而該車可能僅在東協市場販售，其它海外市場則需視市場情況才有拓展的可能。

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