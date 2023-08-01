本田首款歐洲純電休旅車 Honda e:Ny1 英國登場

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Honda e:Ny1 預計 10 月於英國市場開放接單，2024 年開始交車。Honda e:Ny1 是與東風本田及廣汽本田在中國大陸市場販售的 e:NS1/e:NP1 孿生車款，採用全新的 e:N Architecture F 平台打造，長寬高分別為 4,390mm x 1,790mm x 1,560mm，軸距為 2,610mm。整體造型取自 Honda SUV e: prototype 原型車，但就外觀而言其實與 Vezel/HR-V 有極高度的相似之處，不過細節上則較有前衛感，像是車頭採用專屬封閉式進氣水箱罩，中央的廠徽還擁有自發光效果，而此設計也是目前 e:N 系列車款的設計特徵。
配備表現上，入門的 Elegance 車型具備加熱前排座椅和駕駛座電動調整機能、雙區恆溫空調、無線手機充電板、免持鑰匙車門、電動加熱後視鏡、隱密玻璃、含有 Android Auto 和 Apple CarPlay 的 15.1 吋中央觸控螢幕以及全套 Honda Sensing 安全輔助系統。高階的 Advance 車型則是升級人造皮革座椅、全景天窗玻璃、後行李廂隔板、加熱方向盤、高級音響系統和自動停車輔助系統。
動力方面，Honda e:Ny1 採用前置馬達佈局，搭載可輸出 150kW (204ps)、峰值扭力 310Nm 的單顆電動馬達，搭配寧德時代供應的 68.8kWh 三元鋰電池，可在 7.6 秒內完成 0-100km/h 加速，經過 WLTC 規範下續航里程約為 412 公里。充電方面支援 68kW 快充，最短可在 45 分鐘內完成 10~80% 的電量。
Honda e:Ny1 在英國市場預計將在 10 月開始接受訂單，最快將於 2024 年第一季開始交車。