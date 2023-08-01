預覽品牌新世代皮卡 Mahindra 宣布將在 8/15 發表全新概念車

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mahindra 宣布將在 8/15 於南非推出全新皮卡概念車。根據印度媒體報導，Mahindra 即將推出的全新概念車代號為 Z121，預計將和Mahindra Scorpio N共享平台架構，受惠加長的軸距，從官方公部的預告當中可以觀察出概念車將擁有更寬大的貨床，同時貨床上也載上兩顆全尺寸備胎，並且採用全地形輪胎。
除了輪圈之外，官方預告還暗示了概念車將採用全新 Mahindra 廠徽的水箱罩、車側踏板和 LED 尾燈。另外原廠也暗示該車在沙漠中行駛，預期將擁有不俗的越野能力。不過很可惜的是仍未能看出整體的外型輪廓，但預期未來的量產版將大量共用Mahindra Scorpio N 的車身部件。
Mahindra 即將登場的概念車預計將於 2025 年初在南非、印度和澳大利亞等多個市場推出量產車型，並取代舊款 Scorpio Classic/Getaway 成為後繼車型，也因此根據市場需求將提供單廂、雙廂和單廂底盤等車型來滿足不同使用需求的消費者。
動力部分有望延續 Scorpio N 的配置，搭載 2.0升TGDi mStallion 汽油渦輪引擎，最大馬力可發揮 197 匹，以及可輸出 173匹最大馬力的 2.2 升 mHawk 柴油渦輪引擎，並搭配 6 速手排變速箱或者 6 速自排變速箱，並提供後輪驅動或者全時四輪驅動。
Mahindra 在國內市場仍有總代理引進其 Pickup 皮卡車型，在疫情前於市場中都還有穩定的銷量，現因無新車配額可提供市場販售。