比亞迪新車要讓EV6、Ioniq 5、Model Y去玩沙 宋L量產版即將發表
中國汽車大廠比亞迪即將推出純電掀背車款宋L，這輛中型級距車輛目標就是Kia EV6、現代Hyundai Ioniq 5以及特斯拉Tesla Model Y，而先前在4月份的概念車就已經讓全球驚艷，現在他們即將實現今年發表量產車的目標，預計在接下來8月份即將於成都舉辦的國際車展當中亮相。
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當宋L在4月份作為概念車亮相的時候，不只是中國車媒感到興奮，就連歐美的媒體也都認為這輛車大有可為，現在量產版本已經在中國新疆地區進行完高溫測試，而官方也直接釋出了這輛車的相關照片，雖然表面依舊貼滿了偽裝貼紙，不過可以知道整個車型還是與概念車相當類似，但細節上的差異還是很大，尤其是車頭以及車尾的空力套件部分皆已改的更為簡單，車頭兩側的大型進氣口也已經取消，車側原本在前輪後方的通風口也是，車尾也沒有擴散器，但至少還留了尾翼。
另外酷炫的電子後照鏡也被取消了，現在改用傳統的後照鏡，看起來的確是少了那麼一點科技感受，但是這輛車將會使用比亞迪e-platform 3.0架構，這個底盤也在其他車款上使用，可以擁有單馬達以及雙馬達配置，而宋L預計也會有兩種動力設定，此外他們還將會把最新的Blade刀鋒800V電池系統配置上這輛車，同時還會搭載上比亞迪的DiSus雲輦主動氣壓懸吊系統，相信售價應該也會比Model Y還要更低，看來他們在中國又要持續擴大，並且在歐洲市場更加發揚光大了。