專屬套件、性能載提升 全新世代 Nissan Z Nismo 正式亮相

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全新世代 Nissan Z Nismo 如期在北美登場。全新世代 Z Nismo對照標準車型，車頭氣壩面積進一步增大，同時擁有專屬的空力套件設計，包含前下擾流、側裙和更具動感的後保險桿都是 Nismo 車型獨有，並可在高速時提供更優異的下壓力，且車身下半部亦可以看到紅色元素，也是過往 Nismo 車型的代表性設計之一。
輪圈方面則換上 Nismo 專用的 Rays 19 吋輪圈，輪胎尺寸為 285/35 R19，型號為 Dunlop SP Sport Maxx GT600s系列；車尾部分主要針對修正後下擾流的造型，同時加入 Nismo 徽飾來提升辨識度。
內裝方面則將配有專屬的跑車化座椅、紅色引擎啟閉鍵和 Nismo 刺繡的椅背，同時數位儀錶板的開機畫面也是 Z Nismo 專屬介面。
底盤部分則新增專屬的防傾桿、以及重新調校的阻尼和更硬的彈簧，同時懸吊系統採用的支臂剛性也經過強化，可應對賽道上的激烈操駕，原廠也指出懸吊以及轉向系統採用的襯套也同步升級，以上的進化均讓 Z Nismo 的剛性增強 2.5%，同時也提高轉向靈敏度。剎車方面則升級前 15 吋、後 13.8 吋碟盤來強化剎車性能。
動力性能上同樣搭載 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，經過原廠工程師重新調校渦輪增壓值、冷卻系統後使得馬力提升至 420 匹、峰值扭力達 384 lb-ft，並僅提供 9 速自排系統。