小針美容、配備升級 全新改款 Škoda Scala & Kamiq 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新改款 Scala 和 Kamiq 正式登場。在外觀部分，全新改款 Scala 和 Kamiq 都在承襲原有的輪廓基礎之下，分別於車頭及車尾的細節進行重新設計，導入全新的幾何線條勾勒出更為動感的樣貌。可以看到 Kamiq 依舊維持品牌 SUV 的分離式燈組特色，但兩側的進氣格柵更為突出，整體看上去更顯運動感。Scala 方面也導入相同的設計元素，讓原本較為樸實的車頭造型添入動感的氣息，而頭燈內部的 LED 排列組合也與現行款不同，應是未來分辨前後期車型最顯著的特徵。
車尾部分同樣針對後保險桿的線條造型強化，Kamiq 依舊保有類金屬的銀色飾板點綴，但兩側也透過黑色飾條來勾勒出運動化的氛圍。Scala 則可以看到紅色的反光條位置下移至最下端，與類排氣飾管的造型並排一起。
進到車內，全新改款 Scala 和 Kamiq 導入 8 吋液晶儀表板和 8.25 吋中央觸控螢幕，並提供 10.25 吋液晶儀表板和 9.2 吋觸控螢幕選配。此外，這次原廠還提供了兩組 15W 的 USB-C 插孔，可以透過後視鏡行車側邊的插孔為行車紀錄器供電。
動力表現上，Scala 和 Kamiq 均將搭載相當成熟的 1.0 TSI 渦輪增壓直列三缸引擎以及 1.5 TSI 渦輪增壓直列四缸引擎兩款動力，並搭配 6 速手排變速箱或者 7 速雙離合自動變速箱，可分別輸出 95hp、115hp 及 150hp。