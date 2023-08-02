極致輕量化、僅有手排 ! 全新 Porsche 911 S/T 限量登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Porsche 宣布推出全新 2024 911 S/T，該車型結合了 GT3 Touring 和 GT3 RS 的設計元素，打造出一款以公路為主的輕量化版本。911 S/T 在前艙蓋、前葉子板、車門、車頂、後軸防傾桿等處均使用碳纖維增強塑膠材質打造，輪圈則為鎂合金材質，前輪採用 20 吋的配置，後輪則達 21 吋，同時碳陶瓷複合碟盤也是標準配備，不過並沒有配置後輪轉向系統。另外其亦標準配備鋰離子電池，與其它 911 車型相比，S/T 車型還換上輕量化的玻璃，同時隔音效果也更佳。受惠大量的輕量化套件，也讓 911 S/T 的車身重量僅有 1386 公斤，是目前 992 世代當中重量最輕的 911，比起採用手排變速箱的 911 GT3 Touring 更輕了 32 公斤。
動力上選擇來自 GT3 RS的 4.0 升水平對臥六缸引擎，可輸出 518 匹最大馬力，並僅搭載密齒比設定的 6 速手排變速箱，而原廠也為該車換上專屬的輕量化離合器和飛輪，可減少約 11 公斤的重量，並宣稱能提供更加令人振奮且更加直接的加速感受。性能表現上，原廠公布 911 S/T 在 3.5 秒內可加速到每小時 60 英里，而 GT3 RS 則僅需要 3.2 秒便可完成，極速則可達每小時 300 公里左右。