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台積電啟動全球研發中心　「高科技隱形冠軍艦隊」成形

▲台積電日前於新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮，外觀跟其他廠非常不一樣，相當現代與時髦。（圖／記者許家禎攝）
▲台積電日前於新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮，外觀跟其他廠非常不一樣，相當現代與時髦。（圖／記者許家禎攝）

文／財訊雙週刊

位於新竹寶山的台積電全球研發中心日前正式啟用，這是撼動全球科技與半導體產業的智慧基地，群集7000位工程師的智慧，藉以持續維持全球晶圓代工的龍頭地位。與此同時，台積電也持續強化本土供應鏈的策略，這群在地應援的台廠，不僅成為台積電技術領先的重要盟友，一支台灣高科技隱形冠軍艦隊已儼然成形。

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根據最新一期《財訊》報導所製作「台積電最強在地應援團」專題提到，台積電培植本土供應鏈的策略與作法，同時從三大領域盤點具潛力的台積電供應鏈，其崛起歷程及未來發展機會。

台積電成立的第一天，創辦人張忠謀就堅持技術自主的道路，台積電付高昂的費用取得飛利浦的專利權「陽傘」，讓公司先不受國際大廠專利權的干擾，重點是繼續取得技術自主權。台積電從技術自主到技術領先是條漫長的路，花了30年，一直到7奈米正式量產，才有信心說台積電技術已經領先全球。

30年來，台積電堅持研發費用占營收8%，現在營收已經挑戰2.26兆元，研發經費仍持續擴增，一年研發費用達到55億美元，比美國著名的研究機構MIT(麻省理工學院)全年預算20億美元，還要高很多。

▲台積電強化在地供應鏈。（圖／財訊提供）
▲台積電強化在地供應鏈。（圖／財訊提供）
根據《財訊》報導指出，台積電嶄新的全球研發中心最吸睛的就是高達3層樓高的3D裸視大螢幕，影片展示出巨大的地球，無須配戴眼鏡，裸視就能感受3D震撼畫面，這背後都蘊藏著台積電先進晶片高速運算所呈現的成果。

台積電會如此強大，除了技術自主、研發領先全球、人才國際化外，另一項領先群倫的祕密，就是與台灣在地供應鏈的持續合作，這也是台積電晶圓製造成本相對低、生產效率高、競爭力強的重要護城河。

由於地緣政治與美中貿易紛爭，以及ESG議題，導致各國要求半導體生產鏈在地化，台積電也持續提升在地採購比率，從2019年開始積極輔導在地化供應商。在地的原料供應商從9家，2030年前要大幅增加到38家；原料在地化生產比率，要從44%，10年內增加到5成；零配件在地採購比率從65%，增加到68%。在台積電技術自主的優勢下，不僅協助台灣供應商技術及產能升級，更透過在地採購，達到運輸短、節能、效率提高的優勢。

台積電每年320億美元的資本支出，有將近5成的金額，投資於在地化的供應上，這些與台積電共舞的台灣科技小巨人，主要可分為三大領域，第一，CoWoS先進封裝供應鏈的台灣廠商；第二，通過認證的建廠工務、設備、材料供應商；第三，特殊的化學與氣體供應鏈。

台積電是全球半導體晶圓代工的翹楚，而台灣的供應鏈通過台積電的認證，就是半導體設備與材料競爭力的黃金證明書，也是未來走出台灣，進軍全球市場的重要底氣。這些台積電的最佳在地應援團，也將是台灣技術升級的未來榮光，背後的投資價值值得追蹤。

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