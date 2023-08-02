預售價 208 萬起 / 三種車型編成　Ford Mustang Mach-E 預賞實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford Mustang Mach-E 由 Ford 愛迪生團隊 (Team Edison) 研發，採用全新電動車平台打造。造型上，傳承不少 Mustang 的肌肉元素，比如長車頭、短車尾的經典車身比例、六邊形封閉式水箱護罩、LED 頭燈等等，同時更擁有可自動啟閉降低風阻／調節電池溫度的 AGS 主動式格柵。來到車側，沒有傳統的車門把手配置，採用四個按鍵開關控制，同時可看到 C 柱與車頂、車尾相連成一個曲面，不僅能提供優異的車室空間，亦能營造出動感的造型。車尾部分則可以看到車系代表性的三道格柵式尾燈。
在座艙部分，全車座椅採用 5 人座和 10 顆氣囊配置，並提供了單片式全景天窗，採用能夠阻擋紅外線的特殊玻璃塗層，減少夏天時的炎熱。整體鋪陳採用極簡化風格，中控台延續野馬車系一貫的對稱式設計，駕駛座前方仍有一具液晶儀表板顯示車輛的駕駛資訊。中央的 15.5 吋直立式觸控螢幕為 SYNC 4 多媒體系統，具備 AI 學習功能、能快速學習車主的使用習慣，並且以 OTA 的方式更新，便可以獲得最新的軟體相關改進，同時 Co-Pilot 360 2.0 安全科技也可以在系統內進行設定。另外，Bang & Olufsen 高級音響橫穿整個中控台，帶來優異的音場效果。在中央鞍座部分，前方擁有相當寬大的開放式空間，並具備 2 組 USB 插槽、無線充電功能，而再往下方提供了兩組杯架，接續才是換檔旋鈕、電子手剎車以及中央扶手。後行李廂的容積為 519L，在後排座椅傾倒後，更可擴大至 1,420L，位於車頭的獨立儲存空間則為 100公升，並具獨特排水設計。
動力表現上，Ford Mustang Mach-E 採用 GE1 純電底盤平台，提供三款車型動力規格，分別為搭載72kWh標準版續航電池／單電動馬達的 Select（288hp／43.8kg-m），以及搭載91kWh增程版續航電池／雙電動馬達的 Premium（368hp／59.1kg-m）及 GT 車型（592hp／87.7kg-m）。全車系皆搭載了動態行車切換系統、煞車動能回充系統以及單踏板模式；在 Premium 以上車型配置 Ford eAWD 智慧四輪驅動系統，GT 車型更配置主動式電磁阻尼系統（MagneRide Damping System），可根據不同路況，以每秒 1,000 次主動調整四輪避震器至最恰當的阻尼係數。充電方面，提供 150kW CCS2 直流快充規格，可於約 33 分鐘（Select車型）及 45 分鐘（Premium／GT車型）完成 10 至 80％ 快速充電，日常亦可搭配交流慢充符合車主生活用車所需。
Ford Mustang 作為全球最暢銷的跑車之一，自 1964 年問世以來，便成為美國當代流行文化經典符碼之一，並在今 (2023) 年邁入第 59 週年的里程碑。Ford Mustang Mach-E 承襲野馬代表的「自由」、「與時俱進」、「性能」等美國靈魂，集結品牌先進科技底蘊於一身，融合「燃油跑車」與「電動 SUV」雙重優勢的代表作，在福特六和 2023 年下半年導入之下，以首款 Ford 純電車款啟動在臺灣的全新世代。
福特六和與全台 Ford 經銷夥伴預計於 2023 年第四季陸續完成 14 個快充據點，包含六都、新竹、彰化、宜蘭、花蓮和台東都將設置快充設備，並由 Ford 展示中心充電策略聯盟夥伴 TAIL 特爾電力營運，並同步提供車主電池／馬達 8 年或 16 萬公里保固。