迎合裕隆 70 週年 / 106.9 萬元起預售開跑 首輛 Nissan X-Trail 輕油電正式下線

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X-Trail 輕油電版搭載 3 大新科技，將消費者最在乎的動力、節能、安全等三大要點通通包辦，分別為 VC-TURBO 可變壓縮比渦輪引擎、輕油電系統與 ProPILOT 智行安全。運用全新世代技術，打造品牌旗艦休旅。前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配全車靜音工程及防火牆三層隔音材質導入，並搭配 BOSE Premium Sound 高級音響。透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室科技氛圍。
動力方面，VC-Turbo 可變壓縮比引擎導入日產獨家技術，在引擎機構裡加入多連桿來移動活塞上下行程的位置，進而改變引擎壓縮比，當駕駛者要加速或爬坡時，活塞位置會向下位移至 8.1:1，定速巡航時則會上移至 14:1，與車輛本身 12V 電源相互搭配，無須轉換電壓，因此架構簡單，並整合發電機與啟動馬達，為輕油電系統中妥善率極佳之系統。透過能量回收與電力輔助，有效降低 VC-Turbo 可變壓縮比引擎的負荷並提升油耗表現，另可透過電動馬達提供額外扭力輸出，創造出 204 匹 / 30.6 kg-m 最大動力輸出以及 16 KM/L 的平均油耗表現，同時帶來與傳統燃油車相近的購入成本與保修成本。
嚴陳莉蓮執行長攜兒女親自為第一台下線 Nissan X-Trail 輕油電掛上車牌。
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裕隆汽車自 1953 年從新店工廠開始設立，並在 1957 年開始與日產汽車技術合作並導入日產車型，至今累計生產超過 270 萬台國民車款，其中更包含了如青鳥、速利 303、Cefiro 等重要車款；如今藉著 70 週年之際，推出第一台國產化 X-trail 輕油電國產化車款，提供臺灣消費者低碳排、低能耗的極智安全駕馭體驗。