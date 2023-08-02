特企／G.R.A.C.E專業培訓打造專屬個人名片　走到哪都能變現！

然而在這疫後世代，開始有更多人發現社群網路帶來的龐大商機，進而開始經營社群媒體。有人選擇曬車、曬包、曬美食、曬身材來吸引大眾目光；但也有人選擇運用社群網路的力量來精進提升自己，並在Instagram上展現自己的想法與認知，提供受眾不一樣的價值，就像「G.R.A.C.E專業培訓」的創辦人芮芮，就是近兩年來較為鮮明的案例。
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從2021年開始深耕於網路自媒體，從Instagram出發延伸至Podcast、Youtube、Line社群、G.R.A.C.E官方網站，在各個管道都有可學習的免費與付費資源。讓畢業走出大學校門後還願意學習的人，有可以提升自我價值與軟技能的管道，且有別於一般網路課程，在完課後只能孤軍奮戰，除了下課後有「活教材」在免費管道與版面無所不在的現身教學外，也顛覆過往的提供個人化一對一輔導，對標學員自身問題、直接調整前進方向。讓學習不再是只能坐在教室捧著課本的狂記猛背，而是運用Instagram去大量實踐一切所學，將免費社群空間價值最大化。
在這個社群完全走入生活的世代，面對網路的多方發展，只要願意不斷學習、提升自己，在社群上的經營絕對不會只有一種可能、一條道路。如此一來，除了分享美食、曬生活來展現生活的美好之外，我們也能擁有不同的選擇，透過分享自我價值及三觀與人交流，打造出專屬於自己的個人名片，讓自己走到哪都能變現。