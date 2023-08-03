取代 Prado 地位 Toyota Land Cruiser 250 登場

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Toyota 正式發表全新世代 Land Cruiser 250 車系。Toyota Land Cruiser 車系起源於 1951 年的 BJ 車型說起，迄今已有 72 年的歷史，亦是品牌首款登上富士山六和目的車款，目前在全球共銷售超過 170個國家及地區，累計超過 1,130萬的車主，可說是品牌最具代表性的車款之一。
此次新推出的 Land Cruiser 250 車系便是承接過往 Prado 的地位，採用與“300”系列相同的 GA-F 平台，較過往增強 50% 的車架剛性，整車剛性增加30%。外型上，Land Cruiser 250 結合了復古及現代化的科技感受，並提供兩種外觀風格供選擇，其中一款頭燈造型較為方正，搭配大量矩形元素和方形大燈，頗有美式越野車的風格，另一款車型則換上圓形頭燈，主要是向經典的 FJ62 致敬，復古感受更加的濃厚。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,925mm x 1,980mm x 1,870mm，軸距為 2,850mm；車身離地高度 221mm，前近角、離去角以及通過角則分別為 31 度、22 度和 25 度。
內裝方面，導入與外觀相呼應的鋪陳，中控台上具備 12.3 吋（入門為 8 吋）觸控螢幕及最新型的多媒體娛樂系統，具備 T-Connect SD導航系統、新一代Toyota Safety Sense系統、蠕行模式以及陡坡緩降等越野功能。
動力部分，Land Cruiser 250 具備多款動力，其中在北美及中國大陸市場將提供2.4L 渦輪輕油電混合動力，可發揮 330ps、630Nm 最大輸出，並搭配 8 速手自排變速箱。另外還將在中東/東歐等國家提供 2.4L 渦輪 (281ps、430Nm)、2.8L 柴油渦輪 (48V，204ps、500Nm)、2.8L 柴油渦輪 (204ps、500Nm) 以及 2.7L V6自然進氣引擎 (163ps、246Nm) 供消費者選擇。
此外，Toyota 原廠也在本次發表會上公開全新 LC70 車型，針對外觀和內裝都進行升級，配備更現代化的配置，同時動力上則維持 2.8L 柴油渦輪 (204ps、500Nm) 搭配 6AT 變速箱。
全新 Land Cruiser 250 最快將在 2023 年底前於海外市場銷售，與 LC70、LC300 共同組成全新產品陣容，應對不同消費者的需求。
新年式 Land Cruiser 70 同步登場，並且將重返日本市場販售。
Land Cruiser 250 與 LC70 (中)、LC300 (左) 共同組成全新產品陣容，應對不同消費者的需求。
Toyota Land Cruiser 家族最新族譜。