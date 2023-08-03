慶祝911問世 60週年，保時捷限量堆出 911 S/T，台灣建議售價1,610萬起

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這款獨家紀念車型融合了 911 GT3 with Touring Package 及 911 GT3 RS 的優勢，提供獨特的敏捷性與操駕動態，搭載源自911 GT3 RS 的 525 PS（386 kW）4.0升自然進氣水平對臥引擎與密齒比手排變速系統，再加上極致輕量化的車體結構及強化靈活性與駕駛性能的驅動裝置。911 S/T是992世代中最輕之車型，包含車輛淨重及所有液體，車重仍僅有 1,380 公斤，選配的 Heritage Design 套件靈感來自於 1960年代末期至1970 年代初期 911 S 的賽車版本。
保時捷將對GT 車系及賽道上的豐富經驗與專業知識傾注至這款 60 週年紀念車，並體現在其極為靈活的操駕反應上，在蜿蜒的鄉村道路上尤能獲得更大的駕馭樂趣，此外，在車輪、煞車系統及引擎中盡可能降低轉動慣量，帶來了直接的動態回饋，讓911 S/T能賦予駕駛最立即的操駕反應，每次轉向、每次加速、每次煞車都能精準地執行，與 911 GT3 RS 不同，911 S/T乃是以公路旅行為開發重點，而非僅只是賽道使用。
保時捷 911 S/T 之名來自於初代 911 車型中針對性能特別強化的版本。在 1969 年保時捷推出了一款名為911 S的特殊賽車版本，內部代號 911 ST，未使用大型尾翼或其它空力輔助裝置，僅針對底盤、車輪、引擎及車體調校，便提升了加速、煞車、循跡性及過彎抓地性。全新 911 S/T 承襲了原始 911 S（ST）的精神，並將其精隨延續到現行的911車型上，這款60週年紀念車型將911 GT3 RS的部分元素及911 GT3 with Touring Package的車體相結合，同時搭配專為911 S/T所研發的輕量化組件，進而成就了這款具備獨一無二駕馭體驗的911 GT車型。
保時捷 911 S/T 之名來自於初代 911 車型中針對性能特別強化的版本。在 1969 年保時捷推出了一款名為911 S的特殊賽車版本，內部代號 911 ST，未使用大型尾翼或其它空力輔助裝置，僅針對底盤、車輪、引擎及車體調校，便提升了加速、煞車、循跡性及過彎抓地性。全新 911 S/T 承襲了原始 911 S（ST）的精神，並將其精隨延續到現行的911車型上，這款60週年紀念車型將911 GT3 RS的部分元素及911 GT3 with Touring Package的車體相結合，同時搭配專為911 S/T所研發的輕量化組件，進而成就了這款具備獨一無二駕馭體驗的911 GT車型。
從葉子板到離合器全面輕量化
除了上述的進化演進，911 S/T亦透過輕量化設計達成更加敏捷與直接的操控特性。前車廂蓋、車頂、前葉子板以及帶有醒目進氣口的車門側造型，均採用輕量化碳纖複合材質（CFRP）所製作；防滾籠、後軸防傾桿與下護板也可見相同材質。保時捷還將鎂合金輪圈、PCCB陶瓷複合煞車系統、鋰鐵啟動電瓶及輕量化隔音玻璃作為這款60週年紀念車型的標準配備。此外，透過減少隔音材質、取消後軸轉向系統及引擎單元的輕量化，使得911 S/T的車輛淨重僅為1,380公斤，讓這款專為公路馳騁所打造的跑車比起911 GT3 Touring還輕上40公斤。
保時捷工程團隊專為 911 S/T 開發新型的輕量化離合器，搭配單質飛輪可降低轉動慣量達 10.5 公斤，顯著提高水平對臥自然進氣引擎的運轉反應，迅速拉高轉速的過程更為直接、更加令人振奮。911 S/T搭載比 911 GT3 齒比更密的六速手排變速系統，讓這具高轉速引擎提供更為即時的動力輸出，僅需 3.7 秒就能讓 911 S/T 由靜止加速至 100 km/h，極速則可達 300 km/h。標配的輕量化跑車排氣系統所傳出的排氣聲浪，帶來無比熱血的駕馭體驗。911 S/T是992世代中唯一採用雙A臂前軸結合多連桿後軸且無後輪轉向之車型，同時避震器的阻尼及控制系統也做了相對應的調整。
911 S/T的空力套件特別針對公路環境而非賽道進行調校，將延伸在尾翼兩側的格尼襟翼（Gurney flap）作為標配，其他標配項目還包含有前 20 吋、後 21 吋輕量化鍛造鎂合金輪圈，配備中央單一鎖定設計。高性能的 255/35 ZR 20 輪胎確保前輪擁有高階的機械抓地力，後輪則搭配 315/30 ZR 21輪胎。輕量化 CFRP賽車桶座椅為標準配備，並可免費選擇四向電動調整跑車升級座椅。
911 S/T 也提供獨家的 Heritage Design 選配套件，外觀配色採用獨家的金屬海岸藍（Shore Blue Metallic）搭配陶瓷色輪圈（Ceramica）配色以襯托這款車的高貴優雅，車門上可依據客戶要求選擇數字 0-99 的車身號碼，車身前緣、輪圈蓋、方向盤、頭枕及鑰匙上皆標有經典的保時捷徽章設計以凸顯 911 S/T 的歷史根源；同樣地，車室內座椅椅面中央採用了經典干邑棕色（Classic Cognac）搭配黑色條紋的設計，以向經典致敬。車艙則採黑色/經典干邑棕色（Black / Classic Cognac）的雙色皮革包覆，配合 Race-Tex 材質頂篷及 Porsche Exclusive Manufaktur 特訂元素，同時，車尾的保時捷廠徽及 911 S/T 字樣皆賦予金色處理，讓整個 Heritage Design 套件臻於完美。
Porsche Design 亦專為 911 S/T 客戶提供 Chronograph 1–911 S/T 專屬腕錶。這款獨特的腕錶採鈦金屬錶殼，以無塗層噴砂處理來減輕重量，完全體現了全新 911 S/T 輕量化的設計原則。這款計時腕錶的核心採用 COSC 認證的 Porsche Design WERK 01.240 機芯，同時還具備有飛返功能，其造型是以 911 S/T 的鎂合金輪圈作為設計靈感。
【全新保時捷911 S/T 建議售價】
全新保時捷911 S/T 建議售價 NTD 16,100,000 元起