三排座椅均能滿足成人乘坐 Toyota Grand Highlander 開始量產

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Toyota 在北美市場的重量級新車 Grand Highlander 於近日在印第安納州的工廠開始量產。Grand Highlander 共分為 XLE、Limited 和 Platinum 三種等級，採用 TNGA-K 平台架構，由 Calty Design Studios 主導設計，外觀採用品牌新世代面貌，擁有陽剛且方正的造型輪廓，兩側銳利的頭燈搭配下方巨大的進氣口，並採用了大量的鍍鉻元件來帶出整體質感。從側面就可看出主要針對了 C 柱以及 D 柱之間進行加長，以提供第三排更加寬闊空間，下方可配置 18 至 20 吋的輪圈。尾門中央亦完整將車名字母一字排開，同時換上面積相當大的雙層 C 字尾燈組，第三剎車燈置於後擋上方，寬度與尾翼切齊，辨識度極高，最下方也多了類似 RAV4 的銀色護板來鋪陳。
座艙部分，前排享有 8 吋數位儀錶和 12.3 吋多媒體顯示幕，同時提供 QI 無線手機充電盤、加熱方向盤、通風座椅、1,500 瓦電源插座、七個 USB-C 充電端口、多功能托盤、額外水瓶儲存空間、13 個杯架等。原廠表示第 3 排座椅可輕鬆乘坐成人，後方可容納多達 7 個手提箱，將座椅折疊後總共約有 98 立方英尺的空間。另外也標配了 Toyota Safety Sense TSS 3.0 智動駕駛輔助系統，達到全方位防護。
動力方面，Toyota Grand Highlander 總共擁有三種編成，其中較值得注目的是頂規 “Hybrid Max” 動力系統，該動力系統亦搭載於稍早前發表的 Crown Platinum 車型上，採用 2.4 升渦輪增壓四缸引擎搭配前置電動馬達，可以發揮出 362 匹最大綜效馬力以及 542Nm 的峰值扭力，提供 Sport, Eco, Normal 三種駕駛模式，同時標配全輪驅動 (可切換泥沙、岩石和泥土、雪地等)，0 至 60 英里加速可在 6.3 秒達成，並可拖行重達 5,000 磅的貨物。
Toyota Grand Highlander 主要是針對北美市場研發的產品，而 Highlander 過去總代理也未曾正式引進，不過依然有貿易商看準商機引進，滿足少數消費者的渴望。