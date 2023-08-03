Pininfarina Pura Vision SUV Concept 將在圓石攤車展亮相

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Pininfarina 預計將於 8 月下旬舉辦的圓石灘車展推出全新 Pura Vision SUV Concept。外觀方面，Pura Vision SUV Concept 採用近年 Pininfarina 常見的設計元素，包含細長的 LED 頭燈及貫穿式日行燈，整體視覺感受相當前衛。車頭下方具備超大型的進氣壩造型，兩側也有導流孔的設計，即便是定位在 SUV，整體的氣勢仍相當動感。車身尺碼方面，官方公部長寬高分別為 5,215mm x 2,147mm x 1,641mm。
來到車側，車身線條採用曲面設計，同時可以看到車頂配有全景式玻璃車頂，並採用 6 片式的設計，四扇車門則為對開式設計，而車頂玻璃也能以鷗翼的形式展開，整體功能性看起來十分酷炫。Pura Vision SUV Concept 搭載一組尺寸達23 吋的胎圈，並搭配越野輪胎和超高的離地車身。車尾方面也呼應車頭配有細長的尾燈以及大尺寸的空氣分流器，兩側同樣有相當犀利的導流孔，車頂尾部亦有專屬的尾翼設計。
進入車內，原廠表示整體鋪陳的設計靈感來自於豪華遊艇，配備了全液晶儀表板和大尺寸中控螢幕。全車也配有氣氛燈、真皮材質、碳纖維材質和陽極氧化鋁合金飾條，整合以上的元素建造出奢華又富有科技感的氛圍。
動力方面，僅能確定 Pura Vision SUV Concept 採用純電系統搭配四輪驅動，但具體的性能表現尚未公布。