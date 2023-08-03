新臺幣 105.9 萬起 / 年販目標 2 萬台　第 6 代 Honda CR-V 正式售價公佈

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大改款 Honda CR-V 外觀採動感大氣以及 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計語彙，整體尺碼較過往再進一步放大，長 4,690mm、寬1,865mm、寬 1,680m，軸距為 2,700mm。同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，車尾有雙色後擾流尾翼及高辨識度 LED 尾燈，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。高階 Prestige 車型更搭載全景式電動天窗、髮絲紋鋁合金車頂行李架、雙出排氣尾管、Sport 仕樣水箱護罩及保桿飾板。
動力佈局上，全新 Honda CR-V 搭載 1.5 升 VTEC 缸內直噴渦輪增壓直列四缸引擎，配合上 CVT 無段變速系統，最大馬力為 [email protected],000rpm、最大扭力 為 [email protected],800-5,000rpm，實現 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7 (Prestige) 平均油耗表現。車身採用 ACE 鋼骨結構並搭載 ARD 震幅反應避震器，同時擁有 ANC 主動式噪音抑制系統，提供更出色的行車質感。
Honda CR-V 自導入臺灣市場以來，已累積 27 萬車主的銷售口碑與肯定，而全新第六代 Honda CR-V 以動感大器外型、優雅質感座艙、跨級距車室空間及進化的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統等重點革新重新登入臺灣國產 SUV 市場，相信在如期上市後能再度引發熱烈討論，與 MG HS、Ford Kuga、Hyundai Tucson L 之間的競爭與摩擦將會相當激烈。