樹立 SUV 新典範　全新第六代 Honda CR-V Prestige 試駕

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全新第六代 Honda CR-V 正式建議售價分別為 VTi-S 售價 105.9 萬元、中階車型 S 售價 117.9 萬元與旗艦車型 Prestige 售價 127.9 萬元。新在哪裡：
外觀：
採動感大氣以及 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計語彙。
主動式進氣控制系統（安裝於下氣霸）。
內裝：
前擋視野擴增 4.4 度。
Honda Connet：遙控預先啟動引擎、冷氣。
前擋為中空隔音玻璃，原廠稱提升隔音。
後座前後滑移 19 公分，傾斜角度增加 10.5 度（16 段調整）。
安全：
全車系標配 Honda Sensing + 10 氣囊。
ADAS 攝影機由 50 度變成 120 度。
AEB 也增加機車 & 自行車偵測。
車道維持加強側風穩定 & 置中。
全新第 6 代 Honda CR-V 外觀採動感大氣以及 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計語彙，整體尺碼較過往再進一步放大，長 4,690mm、寬1,865mm、寬 1,680m，軸距為 2,700mm。同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，車尾有雙色後擾流尾翼及高辨識度 LED 尾燈，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。高階 Prestige 車型更搭載全景式電動天窗、髮絲紋鋁合金車頂行李架、雙出排氣尾管、Sport 仕樣水箱護罩及保桿飾板。
本次試駕車款為全新第六代 Honda CR-V Prestige，建議售價為新臺幣 127.9 萬元起。
以放大車格演繹動感大器姿態。
車頭搭配大型水箱護罩及銳利的 LED 頭燈。
Prestige 車型更搭載 Sport 仕樣水箱護罩及保桿飾板，詮釋 CR-V 力與美兼具的優雅魅力。
以放大車格演繹動感大器姿態的 all-new CR-V，具有長 4,690mm、寬1,865mm 的車身尺寸。車側以方正俐落線條設計，打造高效空氣力學性能。
配置大尺吋 18 吋輪胎，締造精準操控與清晰路感回饋。
車尾有雙色後擾流尾翼及高識別度的 LED 尾燈。新一代 CR-V 中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳，中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽、無線充電板等機能，而排檔座也依然保留懸浮的設計。官方也指出車內也運用觸感更高級的材質來鋪陳，座椅椅背更擁有 16 段並較前代增加 10.5 度調整角度，另搭配可前後移動 190mm 滑軌，讓行李廂空間放大，可放置 4 個 25 吋旅行箱或 4 個高爾夫球袋。依等級不同另搭載 10.2 吋道路環境虛擬實境顯示彩色液晶儀錶、9 吋音響主機、NAVI 衛星導航、無線 Apple CarPlay、Android Auto、15W 無線充電座、Bose 高級音響系統附 12 支揚聲器 (含重低音) 等科技配備。
延續 Honda 引以為傲的 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計理念。
Prestige 車型從方向盤、排檔桿以真皮包覆、座椅採豪華皮質包覆。
方向盤左側可控制曲目、音量大小、聲控等功能。
右側則可控制行車輔助系統。
配有 10.2 吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表，清楚投射駕駛所需的資訊。
中央設置 9 吋音響主機，並擁有「NAVI衛星導航」、「無線Apple CarPlay」、「Android Auto」等功能。
以溫潤的木紋質地，均勻分布於儀表板中央及車門飾板，讓觸覺與視覺體驗昇華至嶄新高度。
享有雙區恆溫空調搭配蜂巢狀出風口。
配置 USB 充電口以及 15W 無線充電座。
排檔桿以真皮包覆，質感十分優異。
中央設有兩個杯架。
搭載「BOSE 高級音響系統 附 12 具揚聲器 (含重低音)」，在喧鬧的生活中，亦能享有和諧純粹的天籟之音。
車頂配置大尺寸電動天窗，增添明亮空間感。
駕駛座 8 向電動座椅調整附記憶功能。
副駕駛座 4 向電動座椅調整。
全新世代 CR-V 將軸距放大至 2,700mm，創造較前代更加寬敞並超越同級的車室空間外，更以日常需求為考量，打造以人為本的舒適與實用兼具體驗，後座享有充裕的腿部伸展空間，座椅椅背更擁有 16 段並較前代增加 10.5 度調整角度搭配可前後移動 190mm 的滑軌設置。
中船上具有冷氣出風口以及兩個 Type-C 插座。
底板採全平坦設計，提供更加優異的後排乘客腿部空間。
行李廂空間可放置 4 個 25 吋旅行箱或 4 個高爾夫球袋等物品。
後廂門檻以適宜的高度設計，讓所有人能輕鬆提放貨物。安全科技方面，搭載全新進化的 Honda SENSING，包含全速域 ACC 主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速自動跟車功能、CMBS 碰撞緩解煞車系統 (附 FCW 前方碰撞警示)、LKAS 車道維持輔助系統、RDM 道路偏移抑制系統、LDW 車道偏移警示系統。被動安全部分，搭載 10 具 SRS 輔助氣囊、全車五席 3 點式 ELR 安全帶、SBR 全員安全帶未繫提醒系統、ISOFIX / i-Size 兒童安全座椅固定裝置等。另依等級不同，搭載 MVCS 環景影像輔助系統、PSS 停車偵測雷達、高畫質車攝影機 (附視角切換)、智慧清潔前擋雨刷等。
動力佈局上，全新 Honda CR-V 搭載 1.5 升 VTEC 缸內直噴渦輪增壓直列四缸引擎，配合上 CVT 無段變速系統，最大馬力為 193PS@6,000rpm、最大扭力 為 240Nm@1,800-5,000rpm，實現 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7 (Prestige) 平均油耗表現。車身採用 ACE 鋼骨結構並搭載 ARD 震幅反應避震器，同時擁有 ANC 主動式噪音抑制系統，提供更出色的行車質感。
1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo 引擎，搭配 VTEC 排氣技術及高效率、高響應的渦輪增壓器，繳出 193PS 大馬力與 24.8kg-m 大扭力強勁輸出。
搭配 Shutter Grille 主動式進氣控制系統及節能輔助裝置，實現高水準的 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige) 燃油效率。開著全新第六代 Honda CR-V 上路，實際駕馭起來依然具備日系車慣有的平順線性加速感在低速時擁有充沛的扭力，切換到 S 檔位系統則會提高引擎轉速，貼近引擎輸出峰值，實現更敏捷的加速性；而在 ECON 模式下行進，並不會有過於明顯的動力落差，達成高效性能與環保兼具的訴求。無論是日常都會行駛或上山下海，均能讓駕駛人深刻感受其優異性能；優化版 CVT 無段變速箱，透過更優化的扭力控制與降低鋼帶噪音提升靜肅性。在行路感受方面，懸吊設定在保有日系車慣有的舒適性中又能兼顧到操控表現，在高速公路上行進對於顛簸過濾十分優異，懸吊遇到路面起伏吸收能力也在水準之內，可說是歷代車型駕馭起來最為成熟的表現。
Honda CR-V 自導入臺灣市場以來，已累積 27 萬車主的銷售口碑與肯定，而全新第六代 Honda CR-V 以動感大器外型、優雅質感座艙、跨級距車室空間及進化的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統等重點革新重新登入臺灣國產 SUV 市場，相信在如期上市後能再度引發熱烈討論，與 MG HS、Ford Kuga、Hyundai Tucson L 之間的競爭與摩擦將會相當激烈。