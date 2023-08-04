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全新跨界物種 Subaru 預告 Levorg Layback 即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Subaru Levorg 以“legacy”、“revolution”和“touring”等詞命名而成，是 Suabru 自 2014 年以來一直在市場上販售的一款中型旅行車。第二代車型於 2020 年推出，除了持續供應日本市場之外，亦出口至其它海外市場，包含了澳洲、紐西蘭、新加坡、台灣等地，同時第二代車型也根據市場喜好不同而有不同的名稱，如在澳洲稱作 WRX Sportwagon，在新西蘭則被稱為 WRX GT Wagon，而在台灣則改名稱作 WRX Wagon。

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Subaru Levorg 推出 9 年以來將首度迎來全新的衍生車型。
經過外媒多次的預測，Subaru 近日正式預告 Levorg 全新的衍生車型即將在日本市場推出。從官方公布的照片中當中可以看到，這款全新的 Levorg Layback 本質上依舊是旅行車，但其底盤更高，可預期的是小一號的 Outback，同樣定位在一款 Crossover。新車初期僅供應日本市場，預計將於 9 月 7 日開始在當地開放訂購。

目前 Subaru 旗下已有多款 SUV & Crossover 車款，包含 Forester、XV/Crosstrek、Outback 等，至於全新的 Levorg Layback 未來的產品定位為何，嚴格來說從車身尺寸來看，Levorg Layback  應該是介於 Forester 以及 Outback 之間，在日本當地還比起 Crosstrek 以及輕型車 Rex 還要高階。

至於 Levorg Layback 未來是否仍將僅限於日本販售的車型，或者原廠已有規劃在其它海外市場販售都還有待觀察。而目前 Levorg 其豐富的機能以及優異性能，在市場上深受許多消費者的喜愛，同時原廠也提供相當豐富的 STI 改裝套件，亦有許多外廠開發改裝部品讓車主打造出屬於自己的風格。而 Levorg Layback 推出後是否能被消費者接受，也是未來值得觀察的地方。

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