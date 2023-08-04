追加 Bronze Edition 套件 2024 Nissan Titan 登場

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2024 Nissan Titan 日前正式於北美市場推出。為了進一步提升車系的競爭力，這次 2024 年式 Titan 提供了全新的 SV Bronze Edition 套件供車主選擇，在外觀上升級搭載亮黑色水箱罩、黑色保險桿、黑色徽飾、黑色外後視鏡蓋以及 20 吋青銅色輪圈等，同時車內也將配備黑色以及青銅的雙色鋪陳，官方公布其選配價為 2,980美元。
全新的 SV Bronze Edition 套件。配備表現上，2024 年式 Titan 全車系標準配備 Nissan Safety Shield 365 駕駛輔助功能，包括行人偵測、主動式緊急煞車、盲點偵測、車道偏離警示以及遠光燈輔助等，另外也標配 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，前者更支援無線連結。
去年亮相的 Titan Pro-4X 車型則會繼續在 2024年式車型上推出，同樣配有 Bilstein 避震系統以及防撞護板。Platinum Reserve 車型則有 20 吋輪圈、前排座椅通風、12 揚聲器以及鍍鉻外觀飾條等。
動力配置方面， 2023 年式 Nissan Titan 維持搭載 5.6 升 Endurance V8 自然進氣汽油引擎，具有 VVEL (Variable Valve Event and Lift system) 可變汽門揚程系統及 DIG (Direct Injection Gasoline) 直噴技術，可生產 400 匹最大馬力以及 560Nm 的峰值扭力，搭配 Jatco 九速自排變速箱，消費者可選擇後輪驅動以及四輪驅動的輸出選擇。
Nissan Titan 屬於大型皮卡，自 2003 年量產至今已滿 20 歲，目前現行款為 2016 年發表的第二代車型，較可惜的是，面對市場上如 Toyota Tundra、Ford F-150、Chevrolet Silverado 以及 RAM 1500 等強勁對手，Nissan Titan 的銷售表現每況愈下，在今年上半年僅售出 10,500 輛，對比 Toyota Tundra 的 50,000輛有顯著的差距，更別說市場上的王者 Ford F-Series 的 38,2893 輛成績。若銷售量持續下探，外媒更推測將會在未來 2-3 年後可能會面臨停產的命運。