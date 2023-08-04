秋季日本上市 第三代 Honda N-Box 正式登場

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Honda 宣布推出第三代 N-Box，提供 N-BOX、N-BOX Custom 兩種版本。第三代 Honda N-Box 乍看之下外觀上似乎與前代的差異不大，同樣延續方正的外型風格，不過在車頭部分換上全新的水箱護罩設計，頭燈也採用全新的圓形 LED 日行燈以及 LED 大燈搭配，而更時尚的 N-BOX Custom 則是首次搭載投射式 LED 頭燈，不僅造型上相當科技，搭配開孔面積更大的水箱護罩以及保險桿邊角銳利化，整體風格相當運動化。
進入車室，N-Box 中控台首度配置了 7 吋數位化儀表板和 9.0 吋多媒體觸控螢幕，並換上全新的雙幅式方向盤，中控台還設有一組延伸至乘客側的開放式儲物空間。N-Box Custom 還添入皮革包覆的座椅及方向盤，整體氛圍更加豪華。
目前 Honda 官方尚未透露第三代 N-Box 的具體尺寸，但宣稱 N-Box 擁有同級徑品當中最大的空間機能。後排座椅可折疊完全倒平，加上前排椅子可以幾乎完整放倒，可為座艙提供更多的載貨空間。
動力系統有望沿用排氣量 658c.c 的 DOHC Earth Dreams 自然進氣/渦輪增壓引擎，代號為S07B 的自然進氣引擎擁有 i-VTEC 可變正時汽門與揚程機構提高 VTC 進排氣的效率，而渦輪版本更是導入電動洩壓閥減少低速時渦輪延遲的產生。其中 NA 版本最大馬力為 43kW［58PS］/7,300rpm、最大扭力為 65N・m［6.6kgf・m］/4,800rpm；渦輪版本最大馬力 47kW［64PS］/6,000rpm、最大扭力為 104N・m［10.6kgf・m］/2,600rpm，並搭配 CVT 無段變速箱以及提供 FF 與 4WD 選項。
輕型車是日本市場汽車市場各家車廠的必爭之地，2022年，輕型車總共佔有 34.1% 的市場銷量，共賣出 117萬輛新車。而 N-Box 同樣是去年同級市場中最受歡迎的車型，繳出 202,200 輛的優異表現。