鎖定小型 SUV 市場　Toyota Yaris Cross 將於 9/28 國內發表

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根據海外車型，內裝部分則導入最新的 7 吋數位化儀表板和 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，配備上也相當豐富，從目前原廠公布的消息來看，提供了 Ambient Light 氛圍燈、Wireless Charging 手機無線充電面板、含腳踢式感應電動尾門、Panaromic Sunroof 全景天窗和電動座椅等，具備同級更高一階的配備表現。安全配備部分則配有 Toyota Safety Sense 先進主動安全輔助系統，提供主動緊急剎車、前方預防碰撞、車道偏移警示等，高階車型則有車側盲點偵測、RCTA 倒車盲點偵測和 360° 環景影像。動力上推測將搭載 1.5 升自然進氣車型搭載 1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為 104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid 車型輸出值則為 89hp、121Nm，電動馬達為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。而國產車型實際配備則需要等到正式發表後才能揭曉。
Toyota Yaris 以實惠價格、高妥善率、小巧尺碼等特點深植人心，自 2006 年導入臺灣以來都擁有良好的銷售成績，作為國內長青熱門車款。而 Yaris Cross 則將帶來更大的空間機能與生活實用性，未來也將與近期即將上市的 MG ZS 較勁，兩者之間的火花將會備受矚目。