新臺幣 105.9 萬起 / 年販目標 2 萬台　第 6 代 Honda CR-V 正式售價公佈

鎖定小型 SUV 市場　Toyota Yaris Cross 將於 9/28 國內發表

7Car 小七車觀點

在 Toyota Yaris 國內正式停產之後，和泰汽車今日 (8/4) 對外宣布將於 9 月 28 日正式發表全新車款 Yaris Cross，詳細車型編成及建議售價也將於屆時一併水落石出！

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首度於印尼市場亮相的 Toyota Yaris Cross 為東南亞市場戰略車款，其外觀輪廓較歐規/日規車型方正許多，在車頭方面可以看到具備更大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴。而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格。車尾部分，D 柱採用類 Coupe SUV 的流線設計，搭配雙色車頂以及燻黑的尾燈組，使得整體視覺效果看起來更加運動化。

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
根據海外車型，內裝部分則導入最新的 7 吋數位化儀表板和 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，配備上也相當豐富，從目前原廠公布的消息來看，提供了 Ambient Light 氛圍燈、Wireless Charging 手機無線充電面板、含腳踢式感應電動尾門、Panaromic Sunroof 全景天窗和電動座椅等，具備同級更高一階的配備表現。安全配備部分則配有 Toyota Safety Sense  先進主動安全輔助系統，提供主動緊急剎車、前方預防碰撞、車道偏移警示等，高階車型則有車側盲點偵測、RCTA 倒車盲點偵測和 360° 環景影像。動力上推測將搭載 1.5 升自然進氣車型搭載 1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為 104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid  車型輸出值則為 89hp、121Nm，電動馬達為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。而國產車型實際配備則需要等到正式發表後才能揭曉。

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris 以實惠價格、高妥善率、小巧尺碼等特點深植人心，自 2006 年導入臺灣以來都擁有良好的銷售成績，作為國內長青熱門車款。而 Yaris Cross 則將帶來更大的空間機能與生活實用性，未來也將與近期即將上市的 MG ZS 較勁，兩者之間的火花將會備受矚目。

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