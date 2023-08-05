高達 90% 自製率 Honda Elevate 正式於印度當地量產

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Honda Elevate 正式於印度當地開始量產。Honda Elevate 以“Urban Freestyler”的概念為基礎而開發，希望吸引追求不同生活方式的消 費者，並結合外型美學與實用性，創造出極具吸引力、多元功能、舒適且有趣的車款，讓駕駛人隨時能夠在都會和郊區都有充分的冒險精神。
Elevate 是一款中小型 SUV，車長大約落在 4.2 至 4.3米左右，軸距達 2,650mm，定位介於印尼規格的 WR-V 和歐規 HR-V之間。外型上採用大膽而陽剛的設計，醒目的車頭造型、鮮明化的車身線條和獨特的尾部設計打造出一款具有強大存在感的 SUV。可以看到騎車頭具備全新的八邊形水箱護罩，上方則以粗壯的鍍鉻飾條點綴，並與前頭燈相連一起；頭燈內上半部為日行燈，下部則為 LED大燈，前保桿下方還特別加入銀色的下擾流設計，使得車頭看上去更為霸氣。車色選擇部分，原廠提供單色以及雙色塗裝，總計有 7 種車色供消費者選擇。
內裝佈局上，採用標準 5 人座設定，中控台上配有可支援 Apple CarPlay 連結的觸控螢幕，同時也提供 Honda SENSING 及左視盲區監測等安全配備。
動力表現上，Elevate 搭載 1.5 升 i-VTEC 雙頂置凸輪汽油引擎，搭配 6 速手排變速器或可模擬 7 速 CVT 無段變速系統可發揮 121ps / 4,300~6,600rpm 最大馬力及 145Nm 最大扭力。