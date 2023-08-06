手工打造塗裝 Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica 特仕車型登場

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Lamborgini 客製化部門以手工方式打造 Huracán Sterrato Opera Unica 專屬外觀塗裝。首先在外觀部分，這款 Huracán Sterrato Opera Unica 採用經由 Lamborgini 客製化部門 Ad Personam 開發的特殊烤漆，由經驗豐富的技師歷經 370 多個小時手工噴塗並蝕刻完成，表面的花紋設計靈感來源於液體冷凍後產生的晶體，營造出來的深淺藍色花樣能夠使人聯想起到義大利薩丁尼亞島的海洋和天空。
Huracán Sterrato外觀上擁有較標準版 Huracán 有著更高的離地車身，前後分別加高 47mm 與 30mm，前保險桿加裝 2 具探照燈，前後保險桿下方均配置金屬護板，前後輪拱加裝帶有鉚釘造型的大型塑料防刮護板，車頂加入行李架，強調本車的跨界定位。
內裝部分大量採用碳纖維飾板和 Blu Delphinus皮革來鋪陳，在方向盤和座椅也都有 Alcantara 材質，進一步提升手部及臀部的摩擦力。此外，Huracán Sterrato Opera Unica 的引擎開關蓋板上也採用了與外觀呼應的藍色塗裝，同時還加入專屬的碳纖維銘牌，增進本車的獨特感。
動力方面 Huracán Sterrato 將持續採用採用最大馬力 640 匹的 5.2 升 V10 自然進氣汽油引擎，搭配電子式四輪傳動系統 (Haldex gen. V) 以及後機械式限滑差速器。
現行 Huracan 車系的產品週期已來到尾聲，同時許多外媒也開始謠傳 Lamborghini 正在開發後繼車種，同時在電氣化轉型之下未來 V10 引擎也將成為絕響，因此 Huracán Sterrato 的跨界定位也將為 Huracan 車系畫下完美的句點。