日本性能房車再襲? Nissan 預告 8/8 推出全新 Nismo 車款

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Nissan 官方宣布將在日本市場推出全新 Nismo 車型。根據外媒推測，從官方目前公部的預告圖來看，這款新車經過對比後，從引擎蓋輪廓、擋風玻璃和車頂線條均和現行款 Skyline 完全一致。雖然無法斷定新車的外觀型式，但有望加入 Nismo外觀套件，換上專屬的前下擾流、側裙和更具動感的保險桿，除了可以增進性能扮相之外，亦可在高速時提供更優異的下壓力。當然 Nismo 車型過往代表性的紅色元素也不會缺席。
Nissan Skyline可以視為日本當地國產化的 Infinii Q50，車頭具有 Nissan V-motion 1.0設計語彙，大型的水箱護罩中央加入 V 形鍍鉻飾條，更符合 Nissan 家族化的特徵。車尾部分其尾燈內部採用 LED 光環式設計，同樣是向歷代 Skyline 車型的經典設計致敬，當然原有的雙邊單出尾管和空氣分流器的設計也能進一步營造出更濃厚的運動氣息。
動力方面，Nissan Skyline 搭載 Nissan 自家開發的 VR30DDTT 3.0升雙渦輪增壓V6引擎。根據調校不同，3.0 升渦輪引擎最大輸出分別有 305匹和 405匹馬力兩種設定。而原有的 3.5 升混合動力系統也將繼續供應，其由 VQ35HR 3.5 升自然進氣 V6 引擎搭配電動馬達組成，其中引擎和電動馬達的最大書屋分別為 305 匹和 68 匹，而全車系統一搭配 7 速手自排變速箱。
Nismo 是 Nissan 旗下的性能子公司，主要從事 Nissan 賽車開發以及高性能套件，而近幾年更是成立經典車零部件部分造福更多車迷。