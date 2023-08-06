【油價公告】中油、台塑宣布明(7)日起國內汽油調漲 0.2 元、柴油調漲 0.2 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (7) 日日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.2 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 30.5 元、95 無鉛汽油每公升 32.0 元、98 無鉛汽油每公升 34.0 元、超級柴油每公升 28.2 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 1.1 元及 2.5 元。
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯延長減產時間至 9 月及俄羅斯 9 月原油出口量擬減少 30 萬桶/日等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B週均價上漲 1.91 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.258 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.50%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲 1.3 元及 2.7 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 0.4 元及 1.8 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 0.7 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 1.1 元及 2.5 元，國內汽、柴油實際每公升各調漲 0.2 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到沙烏地阿拉伯將自願性減產再延長至 9 月，以及美元走強、國際信評機構惠譽(Fitch)調降美國債信評級等多空因素影響，促使本週國際油價上下震盪，均價小幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 8 月 7 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.2 元/公升，柴油批售價格 0.2 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。