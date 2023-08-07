宣示品牌走向電動化 Mahindra Thar.e Electric Concept 預告登場

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Mahindra 預告將在南非舉辦的活動上發表 Thar.e Electric Concept 電動概念車。從官方公布的預告當中 ，可以看到 Thar.e 電動概念車其車頭採用具有導角設計的方形 LED 頭燈，同時水箱護罩也改為封閉式造型，在側邊還有 Thar.e 的字樣，而保險桿同樣維持原始的黑色塑料材質，強化視覺上的越野氣息。另外車尾也加入了 LED 尾燈，矩形的設計與現行款相當。
目前官方對於 Thar.e 電動概念車的訊息並未透露太多，但其車身上的 Re.Born Electric 的字樣也表明該車可能基於全新的電動車專用平台打造，並非使用現有梯形非承載式底盤打造而來。
當地媒體推測，Thar.e 有望採用 Mahindra 的全新 Inglo EV 架構，該架構於一年前發表，具有與 VAG MEB 平台通用的零件，且 Mahindra Thar.e 應會持續維持全輪驅動系統的配置，且該平台支援雙電動馬達，綜效輸出可發揮 335 匹最大馬力，並搭配容量為 80kWh 的電池組。
Mahindra Thar 車系為 Mahindra 早期為軍隊開發吉普車所衍生的市售車款，已經有相當悠久的歷史，對於 Mahindra 品牌來說是具有相當歷史意義的車款。不過因 Thar 主要是供應印度當地市場，所以只有右駕車型，要出口至其他海外左駕市場幾乎不太可能。
然而這次 Thar.e 概念車的登場也意味著品牌將朝向電動化的發展，讓這款具有歷史意義的車款在電動車市場發展下去。
現行 Mahindra Thar。