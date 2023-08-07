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品牌首款純電車將來臨 ! Acura ZDX 預告 8/17 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Honda 日前正式宣布旗下品牌 Acura 首款純電休旅車 ZDX 將在 8/17 正式對外公開，該車預計提供 ZDX 與 ZDX Type S 兩個車型等級，預計 2024 年開始交車。

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Acura ZDX 預告 8/17 北美亮相。
Acura ZDX 是 2022 年亮相的 Precision EV Concept 電動概念車量產作品， 整體外型輪廓相較於 2009 年登場的首代車型更為保守，保有較純正的 SUV 造型血統。而外觀設計上原廠宣稱全新 ZDX 為「Performance SUV」，同時將承襲 Precision EV Concept 的大量設計，預期會有相當亮眼的視覺感受，從這次官方公布的車頭造型來看，其仍保有品牌家族化的鑽石水箱罩，周圍輪廓更採用可發光的設計，整體視覺感受相當新潮。

動力表現上，採用純電動力 ZDX，其是與通用汽車（GM）合作開發，並採用 Ultium 純電模組化平台與電池組，不過目前馬達型式與動力電池組容量等資訊尚未公佈，但官方已透露其將具備多款的動力組合，包含了單顆後驅電動馬達、以及 Type S 車型的雙電動馬達系統等。

Acura ZDX 車系最早是在 2009 年 4 月的紐約車展上亮相，隨後於隔年在北美市場推出，是一款定位在中大型級距的 Coupe SUV，然而當時市場接受並不高，很快地就退出市場。不過 ZDX 在受到電動化策略後以全新的定位重新復甦，並融入所有新科技與設計於一身，相信對於品牌來說具有指標性的意義。

另外迎合疫情後的消費型態轉變，Acura 也決定將 ZDX 的銷售通路轉移到網路當中，也就是說將僅提供線上購買的模式來販售。

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