展現更粗曠的風格 Hyundai 預告全新 Creta Adventure 即將登場

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Hyundai Creta Adventure 預告將在印度市場發表。Hyundai 目前僅公開 Creta Adventure 的部分造型，與標準車型不同的地方在於，其前葉子板上新增了一對類似進氣口造型的飾板，上方還透過鍍鉻飾條和 Adventure 字樣點綴。另外為了強調個性化風格，其車標改為黑色設計來與車身周圍的黑色塑料材質相呼應。同時車身周圍也加入更多的保護性質的護板，包含側裙上方的鋁合金材質。Creta Adventure 亦將搭載與 Alcazar 相同造型的黑色 18 吋輪圈，內部也新增紅色剎車卡鉗來添增運動風格。
Hyundai Creta 為品牌旗下最入門的 B-Segment SUV，其定位比起強調歐洲風格的Kona還要入門，現行第二代 Hyundai Creta 最早於 2020 年推出，主攻印度、巴西、東南亞等新興市場。在東南亞市場方面目前 Creta 早在 2021 年11月登陸印尼等市場販售，同時在當地生產組裝，並負責出口至部份市場販售。
動力表現上，Hyundai Creta選擇共有提供 1.5 升 SmartStream MPI 自然進氣四缸引擎、1.0 升 T-GDi 三缸渦輪汽油引擎等選項，前者可搭配 6 速手排變速箱或 SmartStream IVT 無段變速箱，最大馬力可輸出113hp/14.7kgm，並且提供 Eco、Comfort、Smart、Sport 等駕駛模式可選擇。
Creta 為 Hyundai 主攻新興市場所推出的小型 SUV，因此並無機會導入國內市場販售。不過 Venue 在國內則是擔綱品牌入門車種，亦受到國內年輕族群歡迎。