Toyota Prius PHEV No.009 ---- Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控式主機螢幕

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這組螢幕的使用操作上，其功能鍵以觸控方式操作，並整合於螢幕左側排成一欄，自上而下依序為電源、主畫面、返回、音量加減、一鍵救援及聲控功能，全數採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。若對車輛較不熟悉者，進行操作時時容易產生混淆，直覺性較不足。尤其是在切換音量大小時，還需要將視線朝向螢幕來確認按鍵位置，若是車上只有駕駛者一人的話，建議直接透過方向盤的快捷鍵來進行操作。
在螢幕方面，9 吋的尺寸大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽，加上白天與夜間切換顯示功能，能適時的提供適當螢幕亮度，降低眼睛閱讀的疲勞感。較可惜的是，鋼琴烤漆雖然提供優秀的質感，但在日間使用上，螢幕表面較容易產生反光，指紋也容易殘留，在閱覽實用性上稍稍打了點折扣。
功能鍵以觸控方式操作，並整合於螢幕左側排成一欄，自上而下依序為電源、主畫面、返回、音量加減、一鍵救援及聲控功能。
整體來說，Prius PHEV 螢幕設計與市面上大多數主流的車款相當，其介面位置對駕駛者來說是最迅速直觀的，加上全觸控的設計亦有不錯的科技感。不過功能按鍵若能利用較大的圖示表示，應能再提高盲操作的效率。
螢幕尺寸大小適中、可視角度大，系統介面的內容無論前座或者後座的乘員都能迅速判讀閱覽。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要作為小七哥公務通勤使用，均於台北市區內短途行駛，目前儀表顯示自 7/18 以來加滿油後有 35.3 km/L 的平均油耗並還擁有約一格半的油量，只要規律的充電搭配市區短途行駛，就能充分發揮省油的特性。
採用藍色背光，並無傳統實體旋鈕或按鍵。