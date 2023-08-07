性能猛禽正式出閘！　全新 Ford Ranger Raptor 試駕

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本次試駕車款為全新 Ford Ranger Raptor，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。(今年限額 100 台，原廠表示已售罄)新在哪裡：
●由 Ford Performance 性能團隊專屬調校的 3.0L EcoBoost® V6 雙渦輪增壓汽油引擎，292ps/50kgm 最大動力，0至100km/h 加速僅需 7.9 秒。
●FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器，搭配鋁合金製的上下控制臂以及位於後軸上的瓦特連桿。
●多了「運動 Sport」、「攀岩 Rock Crawl」以及「高速越野 Baja」三種模式（其他編成沒有）。
●主動式排氣閥門控制系統：「標準 Normal」、「安靜 Quiet」、「運動 Sport」以及「高速越野 Baja」。
●17 吋專屬鋁合金輪圈（全地形胎）。
●專屬的引擎蓋與水箱護罩設計，取消廠徽改以 FORD 字樣取代。
●寬體設計。
●Matrix LED 頭燈。
●電動車斗捲簾。
●雙前座 10 向電動座椅(含腰靠)。
外觀方面，Ford Ranger Raptor 在富肌肉紋理的車身框架下，透過專屬引擎蓋、全新 F.O.R.D 立體字樣水箱護罩、17 吋專屬鋁合金輪圈（搭配全地形胎款）、FORD MATRIX LED 矩陣式智能動態照明系統、C 字型 LED 日行燈、LED 尾燈、雙 C 型 LED 煞車燈等配置，勾勒出身為性能皮卡的硬悍樣貌。
在富肌肉紋理的車身框架下，勾勒出身為性能皮卡的硬悍樣貌。
全新 F.O.R.D 立體字樣水箱護罩。
FORD MATRIX LED 矩陣式智能動態照明系統。
車身尺碼為 5,381x2,028x1,922mm，軸距為 3,270mm。車身進入角、離去角、穿越角則分別提升至 32˚、27˚ 及 24˚，對應精進至 850mm 的涉水高度。
前葉子鈑兩側擁有性能滿點的通風口設計。
足踏 17 吋專屬鋁合金輪圈（搭配全地形胎款）。
設有方便上下車的登車踏板。
在各處皆可看到 Raptor 字樣，彰顯其特殊身分。
承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。
雙 C 型 LED 煞車燈配置。
開放式置物平台長寬高分別為 1,547x1,584x529mm，離地高度為 827mm。
Power to Box 車斗電力系統附設 120V 及 12V 插座各一組，在必要時刻，提供外接電源不斷電。
下方採用左右雙邊單出的排氣尾管設計，燃暴聲相當明顯。內裝部份，New Ford Ranger Raptor 同樣展露出濃厚的戰鬥氣息，配置具標誌性的 Raptor 專屬三幅式方向盤（內建鎂合金換檔撥片、橘紅色車縫線），以及以戰鬥機座艙為設計概念所延伸出的雙前座十向電動調整皮質賽車座椅（搭配橘紅色飾條與車縫線）。採用智慧化科技座艙設定，配置 12.4 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板、12 吋全彩 LCD 觸控螢幕、SYNC® 4A 娛樂通訊整合系統（支援無線 Apple CarPlay®、Android Auto™、原廠中文衛星導航）、10 具 B&O 車用音響等配備。
在硬悍與運動風格張力下，採用超越傳統皮卡格局的智慧化科技座艙設定。
配置標誌性的 Raptor 專屬三幅式方向盤搭配 12.4 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。
門板以曜石黑飾板作為點綴。
Ford Ranger WIldtrak閱讀燈後方位置具有電控系統按鍵 (Auxiliary Switches)，使車主可以輕鬆連接各種電器設備。
標配有 10 具 B&O 車用音響，音質頗為優異。
副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間，展現多元應用機能的車室空間。
E-Shifter 電子式排檔系統，換檔可通過左方按鍵進行切換。
電子式旋鈕加力箱除了提供高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H) 及低速四驅 (4L) ，更新增智慧四驅 (4A)。
以戰鬥機座艙為設計概念所延伸出的雙前座十向電動調整皮質賽車座椅（搭配橘紅色飾條與車縫線）。
後座空間雖然椅背角度較垂直，但依然可以提供適當的乘坐空間。
後排享有消費者十分重視的空調出風口，下方還有 120V 的電源。安全科技方面，Ford Ranger Raptor 配置九顆 SRS 安全輔助氣囊，並提供 FAPA主動式停車輔助系統 2.0、PIB 二次碰撞預煞輔助系統以及 360 度環景影像行車輔助系統。此外，標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，包含：PCA 前方碰撞預警系統、ESA 閃避轉向輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、iACC 智慧型定速巡航調節系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統等功能。
標配 360 度環景影像行車輔助系統。動力方面，Ford Ranger Raptor 以「高速越野」與「極致性能」為開發訴求，搭載 Ford Performance 性能團隊專屬調校的 3.0L EcoBoost® V6 雙渦輪增壓汽油引擎，內建 Anti-Lag 偏時點火系統，並符合歐盟六期排放法規，能釋出同級罕至的 292ps、50kg-m 最大動力表現，結合十速 SelectShiftTM 手自排變速箱（E-Shifter電子式排檔系統）配置，達成 0 至 100km/h 加速僅需 7.9 秒。為彰顯性能定位並因應車主不同駕乘需求，在 Ranger 車系原有的「標準 Normal」、「防滑 Slippery」、「泥濘Mud/Ruts」、「沙地Sand」模式設定外，額外配置「運動 Sport」、「攀岩 Rock Crawl」，以及「高速越野 Baja」三種模式，能夠更隨心所至地因應全地形路況，提供適宜的轉向、輸出及換檔速度設定。亦搭載專屬的主動式排氣閥門控制系統，在與動態模式互相搭配下，提供共計四種不同聲浪，駕駛也可透過方向盤上的「R button」進行客製化設定。
搭載 Ford Performance 性能團隊專屬調校的 3.0L EcoBoost® V6 雙渦輪增壓汽油引擎，內建 Anti-Lag 偏時點火系統，並符合歐盟六期排放法規，能釋出同級罕至的 292ps、50kg-m 狂傲動力表現。
搭載專屬的主動式排氣閥門控制系統，在與動態模式互相搭配下，提供「標準 Normal」、「安靜 Quiet」、「運動 Sport」以及「高速越野 Baja」共計四種不同聲浪，駕駛也可透過方向盤上的「R button」進行客製化設定。
特別搭載由 Ford Performance 團隊專屬調校的 FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器，搭配鋁合金製的上下控制臂以及位於後軸上的瓦特連桿，確保車輛能夠在不同路況都能維持最佳化的避震效能以及最為靈活的操駕性，主動提供「Jump Mode」以及「Loud Pedal Mode」兩種模式。開著全新 Ford Ranger Raptor 上路，先對於其引擎的運轉精緻度頗為讚賞，踩下油門出發時便會有豐沛的推力湧現，即便淨重達到 2.4 噸，加速仍不致拖泥帶水，10 速變速箱也在市區具有合宜的匹配性，銜接上相當順暢；方向盤轉向時具有優異的精準度，即便車身尺碼龐大亦不難上手，在都會區行駛的駕駛信心頗高。FOX 2.5 吋 Live Valve 避震器針對不同行車模式，可主動針對懸吊阻尼進行調整，提供最佳化的行路質感，同時主動提供「Jump Mode」以及「Loud Pedal Mode」兩種模式，兩者可調節阻尼硬度，分別吸收車身彈跳時多餘的衝擊力道，以及在急加速時維持車輛穩定度。在 NVH 工程表現良好的情況下，車體剛性感受扎實，行路品質並不遜於 SUV 車款太多。
全新 Ford Ranger Raptor 集結 Ford Performance 性能團隊技術研發成果，在全球最嚴酷的越野耐力賽「Baja 1000」中斬獲冠軍頭銜，令許多車迷垂涎三尺；而福特六和本次終於首度導入台灣市場，以強大的動力輸出、強悍的越野實力、全面的智能與安全科技等多方優勢，為專業戶外玩家帶來無與倫比的冒險體驗。