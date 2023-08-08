透露更多細節 Hyundai Santa Fe 將於 8/10 線上正式發表

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Hyundai 宣布將在 8/10 以線上方式發表第五代 Santa Fe。全新第五代 Santa Fe 整體外形與現有車型徹底背離，官方指出全新的外型設計是針對目前的大數據所塑造而成，其特點是導入全新的 H 形日行燈，保桿下方的飾條設計下亦加入與品牌 H 相同的 H 元素。車尾部分相當平整，且尾門面積相當大，尾燈也採用較為復古的方形設計，同時輪廓分明的輪拱線條相當飽滿，下方則搭配 21 吋的輪圈來添增氣勢，另外也有 18 吋、20 吋等胎圈的配置。
木前原廠表示第五代 Santa Fe 具有更長軸距和尾門，可為車主提供充足的載貨空間。雖然未透露實際表現，但指出可以完全折疊的第二排和第三排座椅，將提供領先同級的內部空間。
車內中控佈局也延續外觀的風格，透過簡約的水平線條來鋪陳，中控台上配有一組雙 12.3 吋曲面螢幕，而中央鞍座面積也相當寬大，並配有無線充電板、兩組杯架等設計，在下方亦有額外的儲物空間來放置物品。
動力部分目前尚未透露細節，不過車尾的 2.5T 徽飾則透露其將搭載 2.5 升渦輪增壓四缸引擎，未來也將搭載 Hybrid、PHEV 等油電系統。第五代 Santa Fe 預計將在 8/10 透過線上方式透露細節，敬請關注後續追蹤報導。