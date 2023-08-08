限量 1,100 台 Nissan Skyline Nismo 日本登場

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Nissan Skyline NISMO 正式於日本市場登場。此次推出的 Skyline NISMO 就如同先前預測的一樣，分別於前後保險桿、側裙換上 Skyline NISMO 專門開發的部品，同時具備新一代 NISMO 道路版車型的相同元素，如鮮紅色的裝飾、NISMO 專用霧燈以及 NISMO 徽飾，讓人一眼就能認出是一款 NISMO 車型。
前保險桿左右下方整合了氣壩和霧燈造型，同時下方的定風翼能有效增加下壓力並減少空氣阻力，有助於提高高速行駛時的穩定性。此外，通過優化後的氣壩開口的橫截面和內部導風管的形狀，也能改善散熱器和油冷卻器的冷卻表現。
內裝部分保留了 400R 車型的高質感鋪陳，同時內裝統一為黑色為基底，營造出豪華內斂的駕駛空間。方向盤採用了 NISMO 專屬的含有紅色定位標的真皮包覆材質、刻到 280km/h 的時速表以及含有 NISMO 標誌的紅色轉速表亦可提升駕駛的熱血心理。座椅部分也採用 NISMO 獨家調校的 RECARO 運動座椅，採用黑色與紅色相互搭配，中央則選用仿麂皮材質來鋪陳，強化急轉彎時將身體保持在座椅的中心。此外，官方也指出前後擋風玻璃的黏接劑採用與 NISSAN GT-R NISMO 相同的高剛性黏接劑，指出在不增加車重的情況下能夠提高車身剛性。
動力部分雖然維持 3.0 升雙渦輪增壓 V6 引擎，但經過 NISMO 重新調校後最大馬力從 405ps 提升至 420ps、峰值扭力也從 48.4kgf·m提升至 56.1kgf·m，而為了對應增強扭力輸出，後輪胎的寬度增加了 20mm，並採用了專屬開發的高性能輪胎，並換上 Enkei 製造的 NISMO 19 吋鋁圈，在擴大輪圈寬度的同時強化剛性和進行輕量化。懸吊系統也同樣經過升級，改善過彎時的側傾以及穩定性。