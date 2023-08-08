極智之座 NISSAN X-TRAIL 輕油電　預售接單售價、重點配備及車色選擇

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全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電自 6 月 12 日啟動 X-TRAIL 輕油電領航家會員招募活動，會員人數已超過 5,000 位！
NISSAN X-TRAIL 輕油電旗艦休旅集聚三大新科技於一身，運用全新世代技術，打造品牌旗艦休旅。裕隆日產於「70 週年廠慶活動」現場迎接國產第一輛全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電下線並宣布預售活動正式啟動，共有三種車規編成：「經典版」預售價 106.9 萬元起、「領航版」預售價 116.9 萬元起、「旗艦版」預售價 123.9 萬元起。即日起至正式上市前加入 NISSAN X-TRAIL 輕油電《領航家》限時招募活動，至全國 NISSAN 展示中心或線上付費 1,000 元，享 6 大尊榮禮遇 (總價值高達 60,000 元)，下訂後更有機會將下訂車款免費開回家！
裕隆日產汽車舉辦「裕隆 70 週年廠慶活動」，由集團嚴陳莉蓮執行長特別偕同一雙兒女 Michelle、John 出席，現場更同時迎接國產第一台全新世代 Nissan X-Trail 輕油電下線並宣布預售活動正式啟動。
即日起至正式上市前加入 NISSAN X-TRAIL 輕油電《領航家》限時招募活動，至全國 NISSAN 展示中心或線上付費 1,000 元，享 6 大尊榮禮遇 (總價值高達 60,000 元)。
6 大尊榮禮遇包含領航禮：X-TRAIL 領航家保溫杯；下訂禮：X-TRAIL 領航家悠遊卡；3 項交車禮：輕油電系統鋰電池 10 年或 20 萬公里延長保固 (以先到者為準)、GIANT momentum X-TRAIL 限量聯名款輕電能輔助自行車、千元升級萬元配件金；驚喜禮：下訂抽 X-TRAIL 輕油電，讓領航家有機會免費開回家。NISSAN X-TRAIL 輕油電提供沐月銀、極幻白、原力灰等 3 種車色選擇，同時提供黑頂原力灰、黑頂極幻白 2 種雙色加價選擇。同時在安全方面，標準配備符合 Level 2 半自動駕駛等級的 ProPILOT 智行安全系統；並率先採用前後一體順接的高強度車身結構，超高張力鋼板從 14% 提昇至 35%，較先前減重了 10 公斤，剛性更提昇 27%，創造安心舒適旅程。
NISSAN X-TRAIL 輕油電擁有品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全系統，具備同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』、『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。除此之外，為營造新世代數位座艙，NISSAN X-TRAIL 輕油電搭載「12.3 吋數位儀錶板」、「12.3 吋數位影音主機」與「10.8 吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，全面打造車室科技氛圍。作為品牌旗艦休旅，前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配全車靜音工程及防火牆三層隔音材質導入，並配置 BOSE Premium Sound 高級環繞音響，讓移動的每一刻皆是頂級劇院饗宴。
X-TRAIL 輕油電透過數位座艙中「12.3吋數位儀錶板」、「12.3吋數位影音主機」與「10.8吋數位抬頭顯示器」三大螢幕，打造車室嶄新科技氛圍，成為真正符合顧客期待之「新世代」休旅。全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電於 8 月 7 日起進駐於 NISSAN 各大展間，並已開放預約巡展場次；而本站也將會在第一時間進行詳細實車拍攝報導，帶領讀者一窺其獨特魅力。欲知更後續釋出的最新消息，請洽全國 NISSAN 展示中心或參閱 NISSAN 活動官網：https://event.nissan.com.tw/2023xtrail_presale_event1/。
消費者即日起可洽詢全國 NISSAN 展示中心，預約 X-TRAIL 輕油電實車預售巡展場次。