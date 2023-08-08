為愛赴緬甸工作！靜宜女大生驚傳升職小主管 最新近況曝光
台中市靜宜大學一名20歲林姓女大生，今年3月間與親友失聯，且社群帳號都關閉，警方獲報立即展開追查，發現林女已於3月30日出境，飛往英國倫敦，不過抵達泰國曼谷後，林女卻未選擇轉機，反而持護照入境緬甸仰光，儘管相關部門找到人後，紛紛動用關係想將人帶回，但林女始終堅持要留在當地與從事詐騙的男友見面，時隔數月後，傳出林女已當上小主管，月薪約6至7萬，仍沒有回台打算。
記者陳苾暐／綜合報導
由於林女失蹤多日，家屬相當著急，唯恐其遭到人蛇集團控制，因此在臉書社團「沙鹿之美」公布林女特徵，包括身高155公分、近視戴眼鏡、留著齊瀏海、綁馬尾等，請求網友協助尋人，並於4月2日晚間8時向警方報案。
經警方擴大調閱監視器，發現林女在3月29日當天，從學校步行到附近的麥當勞，隨後走進巷子就此消失，根據移民署資料顯示，林女已於3月30日出境，飛往英國倫敦，不過林女卻未抵達目的地，而是在轉機地點泰國持護照入境緬甸。
事後警方排除林女遭人蛇集團控制，確認她是到緬甸「追愛」，雖全球反詐騙組織、刑事局及外交部都派員出面勸其返台，但林女還是堅持留下；時隔4個月，今天再度傳出林女已正式任職詐騙集團「人資行政」，並當上小主管，但家人仍希望她能早日返台。