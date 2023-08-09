限量 12 台全數售出 Hennessey Venom F5 Revolution Roadster 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國知名改裝廠 Hennessey 操刀的 Venom F5 Revolution Roadster 將在本月底登場。Venom F5 Revolution Roadster 保有硬頂車型的外觀設計，其車身搭載的空力套件可提供優異的下壓力表現，並可強化整體的操控表現。車頭部分明顯可看到其搭載的碳纖維定風翼向外延伸，兩側也有導流翼片的設計增進空氣力學效果，結合低扁的車身輪廓與車頂進氣口以及巨大的固定式尾翼，整體視覺侵略性相當十足。與雙門硬頂相比，Venom F5 Revolution Roadster 換上以碳纖維複合材料打造的可拆卸式車頂，其重量僅有 8 公斤。
車內方面自然採用大量的碳纖維材質打造，包含中控台、中央鞍座以及跑車座椅都可以看到裸露的碳纖維紋路，而車內的配備也相當精簡，採用全液晶儀表，並配有車用賽道監控系統，可即時監控車輛狀況，追蹤車輛的單圈時間、分段、轉彎 G 值等資訊。
動力表現上，採用一具鋁合金打造並名為 “Fury” 的 6.6L 雙渦輪增壓 V8 引擎，具有乾式油底殼結構，最大馬力達到 1,817hp，峰值扭力 1,617Nm，最高轉速可達 8,500rpm (F5 Mode)，搭配 CIMA 七速單離合器變速箱及不到 1,360 公斤的車重，0-300km/h 加速時間約 10 秒左右，0-400km/h 的加速時間更在 20 秒內。
Hennessey Venom F5 Revolution Roadster 預計僅生產 12 輛，而售價官方報價為 300 萬美元起，不過配額已經全部售出。