入手價不到台幣 68 萬 Toyota Yaris Cross 菲律賓登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
首度於印尼市場亮相的 Toyota Yaris Cross 為東南亞市場戰略車款，日前正式進軍菲律賓市場。首度於印尼市場亮相的 Toyota Yaris Cross 為東南亞市場戰略車款，其外觀輪廓較歐規/日規車型方正許多，在車頭方面可以看到具備更大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴。而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格。車尾部分，D 柱採用類 Coupe SUV 的流線設計，搭配雙色車頂以及燻黑的尾燈組，使得整體視覺效果看起來更加運動化。
內裝部分則導入最新的 7 吋數位化儀表板和 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，配備上也相當豐富，從目前原廠公布的消息來看，提供了 Ambient Light 氛圍燈、Wireless Charging 手機無線充電面板、含腳踢式感應電動尾門、Panaromic Sunroof 全景天窗和電動座椅等，具備同級更高一階的配備表現。安全配備部分則配有 Toyota Safety Sense 先進主動安全輔助系統，提供主動緊急剎車、前方預防碰撞、車道偏移警示等，高階車型則有車側盲點偵測、RCTA 倒車盲點偵測和 360° 環景影像。
動力上提供 1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為 104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid 車型輸出值則為 89hp、121Nm，電動馬達為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。而目前 Yaris Cross 已確認將於 9/28 國內正式發表，屆時國產車型實際配備則需要等到正式發表後才能揭曉，敬請關注後續追蹤報導。