終極性能斜背跑旅　Audi RS 7 Sportback performance 試駕

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台灣奧迪於 2023 年 5 月 15 日正式宣布 RS 7 Sportback performance 正式在臺上市。新在哪裡：
外觀：
●選配：2.2 萬 車頭與車尾黑色 Audi Logo 與黑色 RS7 銘牌。
●選配：4.7 萬 黑化套件 (含黑色窗框、前後保桿 / 側裙搭配高光澤黑色飾條)。
●選配：0.8 萬 黑色後視鏡。
●新增三種車色：選配 32.8 萬 消光星夜藍、消光朝霧銀、Audi exclusive (20.9 萬)。
●HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)。
●電動天窗。
●22 吋鋁圈(285/30 R22)、RS 專屬紅色塗裝卡鉗。
內裝：
●中控及門板以 Dinamica 環保材質鋪成。
●12.3 吋數位儀表。
●10.1 吋中控螢幕(無線 Apple Carplay)。
●抬頭顯示器。
●RS 專屬平底式多功能跑車方向盤 (附換檔撥片 / 加熱功能)。
●RS 專屬 Valcona 真皮/雙前座跑車座椅 (附通風 / 加熱功能)。
●4 區恆溫空調。
●手機無線充電板。
●Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統 ( 16 支喇叭 )。
●選配：13.7 萬 紅色風格內裝套件 (含黑色安全帶搭配紅色滾邊、腳踏墊搭配紅色縫線附 RS Logo、內裝搭配 Alcantara 與 fine Nappa 真皮混搭套件)。
動力：
●採用 4.0 升 V 型 8 缸雙渦輪增壓引擎，搭配 48V 輕油電，搭載 Tiptronic 八速手自排，配置 quattro 四輪傳動系統。
●動態全輪轉向系統 (後輪最多 5 度)。
●最大馬力 630 hp/6,000rpm(+30hp)、最大扭力 850 Nm/2,300-4,500rpm(+50Nm)。
●0-100km/h 3.4s (-0.2s)、極速 280 km/h & 選配 RS 動態套件為 305km。
外觀方面，Audi A7 Sportback 擁有著名的四門 Coupé 轎跑車流線曲線，而本次試駕的 RS 7 Sportback performance 標配更具侵略運動氣息的「消光鈦灰套件」，車身外觀設計從前後保桿飾板、車頂架、車側窗框、車側後視鏡罩至側裙飾板，由消光鈦灰質材包覆，打造更具獨特辨識度的風格。針對偏好運動風格的消費者，亦提供「消光碳纖維外觀套件」供選配。於外觀車色提供多達 12 款以上車色選擇，包含金屬漆星夜藍以及消光朝露銀與消光星夜藍等 3 款全新車色。亦搭載 HD matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組，提供精準清晰的照明度，頭燈內更配有 RS 專屬獨有暗色飾條，搭配動態指示方向燈，並提供達 7 款鋁圈設計樣式。
本次試駕車輛為 Audi RS 7 Sportback performance，建議售價為新臺幣 780 萬元起。
本次試駕車選配了要價 NTD$47,000 的黑色風格外觀套件。
搭載 HD matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組，提供精準清晰的照明度，頭燈內更配有 RS 專屬獨有暗色飾條，搭配動態指示方向燈。
Audi A7 Sportback 擁有著名的四門 Coupé 轎跑車流線曲線。長寬高分別為 5,008x1,951x1,424mm，軸距為 2,929mm。
足踏 Audi Sport 22 吋鋁圈與 RS 專屬紅色塗裝卡鉗。
正如其名，優雅的斜背線條正是 RS 7 Sportback 最大的賣點。
煞車燈、尾燈、後霧燈、方向燈及後牌照燈採用節能的LED技術，後保險桿 燈條可在行李廂蓋開啟時啟動尾燈功能。
車尾配置電動升降尾翼，可透過中控台觸控螢幕操作啟閉。
雙邊四出的排氣尾管彰顯 RS 7 Sportback 性能底子。進入 Audi RS 7 Sportback performance 車艙，內裝細節皆注入RS 賽道元素，擁有 RS performance 專屬四門 LED 迎賓燈、平底式多功能跑車方向盤 (附換檔撥片與加熱功能)、Valcona 真皮跑車座椅搭配蜂巢格紋及紅色、碳纖維飾板等 RS 專屬配備，創造出動感賽道氛圍。於滿足性能動感駕馭同時，擁有寬敞的車室空間，後座椅背傾倒後可擴充最大至 1,382 公升。
內裝細節皆注入 RS 賽道元素。
平底式多功能跑車方向盤 (附換檔撥片與加熱功能)。
配備 12.3 吋彩色顯示幕的 Audi 全數位虛擬駕駛座艙，可高解析度顯示導航地圖。
標配 HUD 抬頭顯示器。
鋼琴黑色飾板上標有 quattro 字樣。
碳纖維飾板凸顯運動氣息。
貼有 RS 專屬發光門檻踏板。
中控台上半部配有 10.1 吋顯示幕，整合 MMI navigation plus 多媒體導航系統、 Audi connect 及 Audi 智慧型手機介面。
中控台下方設有 8.6 吋觸控螢幕，可操作空調、怠速熄火及電動升降尾翼等功能。
標配 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統 ( 16 支喇叭 )。
排檔桿採用線傳式設計，引擎啟關按鈕設於中央鞍座前端，下方為電子手煞車及 Auto-Hold 開關，右側飾蓋下方為兩組置杯架。
打開中央扶手可見兩個 Type C 插座以及手機無線充電座。
標配電動玻璃天窗。
雙前 Valcona 真皮跑車座椅搭配蜂巢格紋及紅色車縫線，可進行電動多角度及腰靠調整，發泡綿設定偏硬，包覆性與支撐性都相當出色。
安全帶亦採紅色作為點綴。
擁有金屬裝飾的踏板。
附有 RS 專屬腳踏墊。
後座空間頭部稍微受到壓迫，三組頭枕皆可調整，中間扶手內建兩組置杯架及置物空間，中央隆起範圍稍大，乘坐 4 人會較為舒適愜意。
中船上設有四區恆溫空調、小型置物空間以及 12V 充電口。
標準狀態之下即擁有 535 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背後 40:20:40 分離傾倒可獲得更寬裕的酬載機能。安全科技方面，搭載 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統與主動緊急待援輔助系統在內的公路行車輔助套件，以及包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統、預警式安全防護系統的都會行車輔助套件，加上包含 360 度環景 3D 顯影與自動停車輔助系統 plus 在內的智慧停車輔助套件。
搭載公路行車輔助套件及都會行車輔助套件。
標配 360 度環景 3D 顯影及自動停車輔助系統 plus，減輕停車時的負擔。動力方面，搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎 + 48 V 輕型複合動力系統，可輸出 630HP@6,000rpm 最大馬力及 850Nm@2,300~4,500rpm 峰值扭力，搭配上換檔速度更快的八速 tiptronic 變速箱以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100km/h 加速可在 3.4 秒達成，極速為 280km/h (選配 RS 動態套件可提升至 305km/h)。新式中央差速器以 40：60 的比率分配動力至前後軸，如遇路面濕滑路面，將自動施加更多驅動扭力至具更好牽引力的輪軸上。其中最高可分配達 70% 動力至前軸，或最高 85% 動力至後軸。藉由更輕、更緊湊的中央差速器以及動態全輪轉向系統 (後輪最多轉動至 5 度)，優化整體駕駛動態，提供精準的過彎轉向反應。
performance 車型內皆有 Audi drive select 可程式車身動態系統讓駕駛可選擇偏好的駕駛特性，除標準模式：efficiency、comfort、auto、dynamic，更提供兩種可自定義的 RS 專屬 RS1 和 RS2 模式。另透過變速箱軟體優化，能使各駕駛模式之間感受更加獨立鮮明，切換至 dynamic 駕駛模式或 S 檔位時，透過控制單元的軟體更新，讓 S 模式負載更為緊密，進而提升加速反應，藉由機械科技及引擎軟體控制單元的提升，帶來整體更靈活的駕馭感受。
搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎 + 48 V 輕型複合動力系統。
可輸出 630HP@6,000rpm 最大馬力及 850Nm@2,300~4,500rpm 峰值扭力，搭配上換檔速度更快的八速 tiptronic 變速箱以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100km/h 加速可在 3.4 秒達成，極速為 280km/h。
performance 車型內皆有 Audi drive select 可程式車身動態系統讓駕駛可選擇偏好的駕駛特性，除標準模式：efficiency、comfort、auto、dynamic，更提供兩種可自定義的 RS 專屬 RS1 和 RS2 模式。啟動 Audi RS 7 Sportback performance 引擎後，低沉的 V8 嘶吼讓人陶醉得難以自我；將其開上路，如果溫柔地以一般狀態駕駛，它幾乎和開一部高級房車一樣安靜，隨著油門的極速深入引擎的反應會異常迅速，變速箱能夠精準地控制適合的檔位，伴隨熱情的排氣管聲浪，大排氣量渦輪增壓的力道將會在這部歐洲高級車上乍現美式肌肉車的加速錯覺，源源不絕相信已經不是能夠形容的適當詞彙！而進階跑車化懸吊系統、Audi drive select 可程式車身動態系統結合動態全輪轉向系統，就算前方駕駛在做激烈操駕，身長 5 米以及重達 2 噸車身依然輕鬆靈活，過彎時的表現令人十分驚艷，猶如一輛多了兩扇車門的超級跑車。
Audi Sport 團隊將多年來的賽道經驗和動力科技上投入量產車款研發，至今擁有經典五缸 RS 3 Sportback 性能鋼砲、運動轎跑 Audi RS 5 Coupé | Sportback 、性能旗艦休旅 Audi RS Q8 至性能純電轎跑 RS e-tron GT 等多元強悍產品陣容。2022 年 Audi Sport 整體全球市場表現亮眼，共交付 45,515 台至消費者手中，較 2021年成長15.6 %。台灣市場不惶多讓，Audi Sport 車系不僅佔 2022年台灣總銷售量的 11%，與全球市場相較，Audi Sport 車系在台灣總銷量的佔比為全球排名第 7，足以可見消費者對於 Audi Sport 車系的支持喜愛。