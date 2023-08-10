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純電奢華房車化身移動堡壘 BMW 7 Series / i7 Protection 防彈車將在慕尼黑車展登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW 近日公布了一款以 7 Series / i7 為基礎打造的 Protection 防彈車，看似與標準車型同樣的外表下，其車身在車門、車頂以及防火牆都換上了高強度鋼板，底盤、行李廂都安裝鋁製護板，可滿足 VR9 防護等級。兩款車型預計將會在慕尼黑車展上首發亮相，未來將在 BWM Dingolfing 工廠生產，計劃於今年 12 月陸續交車。

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全新世代 BMW 7 Series / i7 Protection 防彈車將於慕尼黑車展亮相。
根據官方指出，以 7 Series / i7 為基礎打造的 Protection防彈車整體車身結構由裝甲鋼製成，包括車門、車身底盤以及車頂等位置，不僅可以防護從地面上的襲擊，亦可有效抵擋無人機的攻擊。另外還將會配備電動車門，讓車主依舊可以優雅地上下車。此外，玻璃也換上裝甲玻璃，可防止 7 號口徑子彈射穿。

在燃油車型方面則搭載主動式密封油箱，在子彈射穿後可自行修復，防止燃油外洩。輪圈方面也配備全新打造的 20 吋鋁圈以及專用的 PAX 輪胎，其中輪胎是 Michelin 專為防彈車型打造，其尺寸為255-740 R510，車輪上還配有防爆環，即便在失壓情況下也可以 80km/h 的速度繼續行駛。

雖然 7 Series / i7 Protection 主打防彈功能，但是內部的豪華配備依舊十分豐富，包括 8 公升車用冰箱，28 顆揚聲器 B&W 音響，電動遮陽簾以及座椅電動調節、加熱含通風等功能。此外，針對遭受襲擊時的時候，車內還配有氧氣供應系統、自動/手動滅火裝備、閃光燈、無線電接收器等。

動力方面，全新7 Series Protection 搭載 4.4 升渦輪增壓 V8 引擎搭配 48V 輕油電技術，綜效輸出為 530 匹，最大扭力 750牛頓米，同時配備 xDrive 四驅系統，0-100km/h 加速僅 6.6 秒。i7 Protection 則採用雙電動馬達四驅系統，綜效輸出達到 544 匹，最大扭力達 745牛頓米，0-100km/h 加速需 9.0 秒。

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