全新家族設計風貌 新世代 Kia K3 登場

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全新一代 Kia K3 正式亮相。在外觀部分，可以看到新一代 Kia K3 採用了全新的設計語言，和現行款相比有著截然不同的風貌，在車頭方面家族化的 Tiger Nose 虎嘯式水箱罩與 LED 頭燈整合一起，同時頭燈側邊則加入倒 L 形的輪廓點綴，前保險桿下方亦透過大尺寸的氣壩以及導流線條來增添整體的運動化感受。
車側部分，車身線條相當的簡潔，同時可以看到窗框加入 L形設計元素的鍍鉻飾條點綴，輪拱側裙處配採用黑色防刮護板來提升跨界車款的韻味。在車身尺寸方面，官方公部其長寬高分別為 4,545mm x 1,765mm x 1,475mm，軸距為 2,670mm，而 GT-Line 車型則將搭載 17吋雙色輪圈。
進入車內，整體的鋪陳同樣迎來了大幅度升級，中控台換上雙螢幕的設計來迎合目前的市場發展趨勢，其中央的多媒體觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto 連結功能，前排後排都提供 Type C 充電口。其餘配備還將將提供 雙區恆溫空調、64 色氣氛燈、後排出風口等，高階車型自然搭載 ADAS，包括前方預防碰撞警示、車道維持輔助、盲點監測等主流功能。
動力上，根據市場需求不同將會推出三種動力，最入門車型採用 1.6L 自然進氣引擎，搭配 6 速手排或者自排變速箱，最大馬力達 123 匹；GT-Line 車型則採用 2.0L 自然進氣引擎，最大馬力為 152 匹並搭配 6 速自排變速箱及換擋撥片。另外原廠還預計推出一款 1.4L 引擎，不過目前尚未公布性能數據。