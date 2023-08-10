演示品牌未來設計走向 Opel Experimental Concept 將在慕尼黑車展亮相

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德國車廠 Opel 預告全新概念車 Experimental Concept 將在 9 月舉行的 IAA 慕尼黑車展上登場。此次亮相的 Opel Experimental Concept 概念車是基於 Stellantis 最先進的 BEV 電動車平台打造，雖然原廠尚未透露太多的資訊，但從 Experimental 的車名即可推測出其有著實驗性質的意味，同時該車也可追溯至 1965 年的 Experimental GT ，同樣是一款概念設計研究車型。而在先前 Opel 也曾發表過 GT X Experimental 概念車。
在外觀上，Opel Experimental Concept 擁有相當犀利的車身線條，車頭部分透過簡約的立體線條與 LED燈組合而成，相當具有未來感受，同時家族化的十字形燈組以及可發光的廠徽設計，均預示著品牌未來量產車款的設計方向。
車身側面及車尾也都展示出與車頭相同的設計風格，前擋風玻璃面積延伸至車 頂並與後擋相連一起，使得車內具有相當優異的採光效果。車尾方面則可以看到與車頭相呼應的紅色十字燈組，中央的 OPEL 字樣亦採用可發光設計。
Opel Experimental Concept 外型上雖然看似一款中型級距的車款，但受惠於全新的純電動車平台，官方指出其具有超越同級的車室空間，主要透過該平台的 Space Detox 技術，採用輕便型的座椅、可伸縮的方向盤以及減少車內不必要的配備，提升空間的靈活度。因此可以看到車內並未有市面上常見的液晶螢幕，而是大量採用 AR 投影技術，可直接顯示車輛資訊與多媒體訊息，且全車也未配有傳統的內外後視鏡，悉數被安裝在 C 柱上的攝影鏡頭取代。
動力方面目前官方尚未公布，僅表示採用雙電動四驅系統，以及線控轉向等科技。